Felicidade e trabalho, combinam?!

Algumas temáticas têm tomado cada vez mais força no mundo corporativo, engajamento, vulnerabilidade e felicidade são temas que estão em evidência e fazendo muitas organizações repensarem modelos e até mesmo criarem cargos específicos para alguns destes temas, como o caso da Google, que tem em sua estrutura de cargos o CHO – (Chief Happiness Officers, diretores de departamento de felicidade), pode parecer bizarro, mas as empresas os têm levado a sério. E deveriam? Sim! Evidências de pesquisas sugerem que o funcionário feliz tende menos a sair da empresa, atende melhor o cliente, é mais confiável e tem comportamento de dono.

A Organização das Nações Unidas (ONU) adotou o dia 20 de março como o Dia Internacional da Felicidade. A data foi criada pela Assembléia Geral da ONU, reconhecendo a relevância do tema para o bem estar universal. A data teve como inspiração a iniciativa do Butão, país asiático que reconheceu a supremacia da felicidade nacional sobre a renda desde o início dos anos 1970 e adotou a meta da “Felicidade Nacional Bruta” acima do Produto Interno Bruto (PIB).

Para algumas culturas organizacionais, a felicidade no ambiente de trabalho, por exemplo, é premissa para valorização das pessoas, entendem que felicidade no trabalho tem a ver com gostar do que faz e estar no cargo correto.

A grande sacada e também complexidade do tema é que precisamos definir o conceito de felicidade em cada cenário e entender que ser feliz tem a ver com escolha, protagonismo.

Viver buscando por ela pode trazer um efeito reverso e cheio de dúvidas, o bacana é aproveitar as moções positivas que produzem em nosso cérebro, dopamina e serotonina, substâncias que nos fazem sentir bem e nos permitem pensar com mais rapidez e criatividade. Mas é claro, isso não acontece a todo minuto, por isso a felicidade se expressa em momentos que você consegue sentir essas emoções e sensações sem ter a cobrança interna de sentir isso toda a hora, caso contrário tornar-se exaustiva. Pense nisso!