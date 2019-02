Felicidade no trabalho: é possível?

Vivemos na era dos excessos: tecnologia, informação, eventos e com toda essa agitação como ficamos, ou melhor, como lidamos com alguns sentimentos e emoções? Às vezes, a resposta é: não sei, não dá tempo de pensar.

Com a felicidade não é diferente. Quer ver como não damos atenção a essa sensação? Quantas vezes por semana você pensa sobre sua felicidade? E com relação ao seu trabalho, você se considera feliz fazendo o que faz? Já pensou nisso?!

Bem, primeiro vamos ao conceito de felicidade. Segundo a Dra. Christine Carter da Universidade da Califórnia, para sentirmos a felicidade é preciso ter acesso a uma gama de emoções positivas como esperança, gratidão, otimismo, confiança, inspiração e admiração.

Para o mundo organizacional é fundamental promover eventos que sustentam o conhecimento sobre a felicidade, já que sabemos que pessoas felizes são mais engajadas, ficam doentes com menor frequência, faltam menos e são mais colaborativas. E porque muitas empresas ainda não fazem nada para isso se tornar frequente?

Muitas não sabem nem por onde começar. Outras acreditam que as ações precisam atingir a todos. Ledo engano. A felicidade não é algo que controlamos ou forçamos nos outros, e também não há fórmula mágica. Por isso, há algumas ações que podem ajudar a promover um ambiente onde as pessoas possam viver experiências felizes.

Por exemplo:

– Dar liberdade e autonomia para as pessoas, permitindo que elas tomem decisões. Isso aumenta confiança interna, fazendo com que se tornem mais participativas na empresa;

– Elogiar as pessoas sempre que possível, óbvio que elogios sinceros;

– Justiça e transparência nos processos – em todos;

– Relações positivas e harmoniosas e, claro, os líderes, neste caso, sempre serão os exemplos, por isso essa atitude deve iniciar por eles.

Embora não seja possível garantir que ao se fazer isso, todos se sentirão mais felizes, é claro que se inicia o processo de criar algumas condições para que se possibilite emoções positivas.

É fato que ninguém faz pelo outro aquilo que ele não deseja. Logo, estar feliz é também uma opção. Você escolhe o quê vai fazer com o quê acontece com você. Um feliz dia.