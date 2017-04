Aos 28 anos, formada em Jornalismo, Fernanda Camilo Prates atualmente concilia o administrativo da Associação Comercial de nossa cidade com as descobertas e a ansiedade da primeira gestação.

Lagunense, casada com Farlon, a focalizada que chegou a atuar na área, prestando assessoria de imprensa, recebeu a proposta de desenvolver um outro tipo de trabalho na entidade: “Comecei na ACIL em 2011, fazendo a cobertura jornalística da associação. Em setembro de 2015, devido a redução de gastos, meu cargo foi extinto e tive que me desligar. No ano passado, fizeram contato comigo e me ofereceram a vaga para administrativo e financeiro. Como estava procurando uma oportunidade, encarei o desafio”, explica.

Desde então, a filha de dona Marilucia não abriu mão da paixão pela escrita. Em seu blog, www.segredosemlivros.com , dedicado exclusivamente a literatura, ela explana sobre uma de suas maiores paixões: “Adoro ler livros. Gosto de passear pelos mais variados gêneros. De ficção a romance”.

Sobre a rotina de trabalho na entidade, Fernanda avalia: “Gosto do que faço e do ambiente de trabalho. Ainda que não seja dentro da minha área de formação, acabo aprendendo algo novo todos os dias”.

Como maior desafio, ela destaca a necessidade de atenção: “Por lidar com o financeiro preciso estar muito atenta ao que estou fazendo”, avalia.

Nas horas de folga, a futura mamãe de primeira viagem, gosta de se dedicar aos seus maiores prazeres: “Sou muito caseira. Gosto de assistir filmes ou séries e às vezes passear em alguma cidade, aqui por nossa região mesmo”.

Para o futuro, além dos cuidados com o herdeiro, estudar ainda mais é a sua maior meta: “Sei que não será tão em breve, mas quero muito investir em um mestrado. É um plano a longo prazo. Também quero terminar minha casa e viver feliz com minha família”, finaliza.