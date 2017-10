Há cerca de dez anos, o lagunense Fernando Ramos Guedes se deparou com uma situação que mudaria sua trajetória profissional. Ao ver a avó e o pai decididos a fecharem a agência de turismo da família, veio o desejo de dar continuidade à história e a certeza de que poderia ter o perfil para tal empreendimento. Formado em Administração, o filho de dona Ilda Maria e de “seo” Sidney, após uma década de experiência, pontua os requisitos necessários para quem atua na área: “Empreendedorismo, comunicação, simpatia e habilidade com vendas”.

O focalizado recorda com carinho os tempos de infância, época na qual vivenciava o serviço realizado pela avó, Gilda: “Lembro que em algumas ocasiões, chegava a cogitar seguir seus passos. Quando frequentava as excursões que ela organizava, na época em que a agência era dela, admirava a forma como conduzia os grupos e o fato de todos gostarem de sua figura”.

Sobre o que seu dia a dia tem de melhor, pontua: “Minha rotina não é cansativa e tenho a oportunidade de conhecer novos lugares e pessoas constantemente”, mas, como em toda atividade, ele também tem desafios: “O lazer é sempre o setor que sofre maior impacto quando a situação econômica do país não está bem. Em se tratando de Laguna, creio que meu maior desafio seja despertar a vontade do público em investir na oportunidade de viajar”.

Aproveitando o gancho sobre a terra natal, ele dá o seu ponto de vista: “Gostaria de ver minha cidade evoluir econômica e culturalmente, mas considero Laguna uma cidade maravilhosa para viver. Acredito que o que falta para o seu desenvolvimento, sejam pessoas capacitadas para governá-la”.

Nas horas de folga, Fernando gosta de se dedicar aos seus passatempos prediletos: “Procuro realizar exercícios físicos, assistir filmes e seriados, sair com meus amigos ou tirar um tempo para ler”.

Aos 32 anos, ele já se mostra realizado com as escolhas que vem fazendo na vida: “Não costumo olhar para o passado com pesar. Se precisasse voltar no tempo, acho que teria feito as mesmas escolhas”.

Para o futuro, o empreendedorismo é sua meta principal: “Tenho o desejo de expandir a agência, abrindo uma filial em uma cidade vizinha”.