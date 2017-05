Festa de Nossa Senhora Auxiliadora

Roseta

Programação

Hoje (19) – 20h – Missa Novena com o Padre Itamar Faisca, com a participação do Apostolado da Oração de Nossa Paróquia.

Canto: Grupo Vozes e Movimento.

Após, serviços de barracas, churrascaria, pescaria e muito mais.

22h – Bingão de Prêmio.

Amanhã (20) – 18h30 – Transladação com a Imagem de Nossa Senhora Auxiliadora saindo da Matriz Santo Antônio dos Anjos, na chegada Missa Novena com Padre Ezequiel Dal Pozzo, de Caxias do Sul/RS.

Canto: Ministério Testamento.

Após, serviços de barracas, churrascaria, pescaria e muito mais.

22h – Show Católico com Padre Ezequiel Dal Pozzo, de Caxias do Sul/RS.

Domingo (21) – 12h – Tradicional Almoço Festivo no Salão da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora.

17h30 – Procissão com a imagem pelas ruas de custume. Na chegada Missa Novena celebrada pelo Padre Silvino Hoeppers (Armazém), com nominata dos Festeiros 2018.

Canto: Irmandade Santo Antônio dos Anjos.

Após, serviços de barracas, churrascaria, pescaria e muito mais.

Quarta-feira (24) – DIA DE NOSSA SENHORA AUXILIADORA – 12h – Queima de Fogos e repique dos sinos pela passagem do dia de Nossa Senhora Auxiliadora.

20h – Missa Festiva com o Padre Thiago da Silva Thomaz, de São Cristovão do Sul.

Convidados: Grupo de Oração, Apostolados, Movimento de Irmãos, demais Pastorais e a comunidade em Geral.

Canto: Portal da Fé.