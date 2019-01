Festa de Nossa Senhora dos Navegantes

Paróquia de Magalhães

Dia 31, às 20h missa para as crianças com bênção do Óleo Sagrado, com o pároco Padre Carlos Henrique. Às 21h, carreata de abertura da festa.

Dia 1º, às 20h missa festiva com Padre Rafael Unliano. Logo após serviço de barraquinhas e bingo.

Dia 2, feriado municipal, às 10h, missa festiva com Crisma, tendo como celebrante Dom João Francisco Salm, Bispo Diocesano; às 18h procissão marítima, com saída do cais da balsa, às 20h missa festiva com o Padre Avelino de Souza. Logo após, serviço de barraquinha e bingo.

Dia 3, na Matriz, às 8h e 19h, missas de encerramento com Bênção da Garganta, com o pároco, Padre Carlos Henrique.