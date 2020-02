Festa de Nossa Senhora dos Navegantes

No Magalhães, de 30/01 à 03/02

Programação

Hoje, 31

13h30 – Recitação das Mil Ave-Marias

19h – Missa festiva com padre Rafael Uliano, de Gravatal, com canto do Coral Nossa Senhora das Navegantes e músicos da S.M. Carlos Gomes, e liturgia do Movimento de Irmãos do Magalhães. Convidados especiais: Movimentos de Irmãos de Magalhães, Santo Antônio e Cabeçuda.

Amanhã, 1º/2

19h – Missa solene (Crisma), com o Bispo Dom João Francisco Salm, com canto do Ministério de Música Querigma, de Tubarão e liturgia pela Catequese. Convidados especiais: Irmandade Santo Antônio dos Anjos e comunidades pastorais da Ponta e Passagem da Barra, Campos Verdes, Santa Marta Pequena, Canto da Lagoa, Farol,Cigana, Vila Vitória e Ponta das Pedras.

Domingo, 2/2 (Feriado municipal)

9h – Procissão marítima com saída da balsa até o Iate Clube.10h30 – Missa festiva com padre Antônio Rech, com canto do Coral São Sebastião, da Passagem da Barra, e liturgia pelo Apostolado da Oração. Convidados especiais: Pastoral dos Coroinhase das Crianças, Apostolado da Oração e Asilo Santa Isabel.

12h – Almoço festivo (paella campeira). Ingressos limitados. 19h – Missa solene com o padre Paulo Rodrigues de Morrotes, Tubarão, com canto do Coral Nossa Senhora dos Navegantes e músicos da S.M. Carlos Gomes, e liturgia da RCC. Convidados especiais: grupos de RCC e de jovens, Pastoral do Dízimo, coralistas e musicistas.

Segunda-feira, 3/2

19h – Missa festiva e bênção da garganta, com o padre Carlos Henrique, com canto e liturgia pelo Terço dos Homens. Convidados especiais: Terço dos Homens, Legião de Marinha, Grupos de Famílias, Mãe Peregrina, Grupos de AA e Alanon e Povo Santo de Deus.

Festeiros

São responsáveis pela festa deste ano Fabricio Carneiro Martins, Michelle Kfouri Masiero e os casais Maria de Fátima e Francisco Peixoto do Nascimento, Daimar e Luiz Otávio Pereira e Marta e Gelson Emerick.