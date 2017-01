Festa de Santa Terezinha do Menino Jesus

De hoje (6) à 15 de Janeiro, no Mar Grosso

Programação

Hoje (6) – 19h – Adoração ao Santíssimo Sacramento a cargo do Apostolado da Oração; 20h – Santa missa de abertura da festa presidida pelo padre Itamar Faísca Nunes; 21h – Benção dos carros e carreata com a imagem de Santa Terezinha percorrendo as rua da cidade; 22h Cantoria do Terno de Reis pelas ruas e residências do Mar Grosso.

Amanhã (7) – 20h – Na Praça do Villa – Primeira missa com a Novena das Rosas presidida pelo padre Carlos Henrique, pároco do Magalhães. Nesta noite não haverá distribuição de lembranças da festa.

Domingo (8) – 20h15 – Missa com a Novena das Rosas presidida pelo padre Lenoir Steiner Becker, com participação dos festeiros de 2016.

Segunda-feira (9) – 20h – Missa com a Novena das Rosas presidida pelo padre Edson de Souza Müller, da paróquia da Passagem – Tubarão. Acolhida das Relíquias de Santa Terezinha com a participação dos Movimentos de Irmãos das três paróquias de Laguna.

Terça-feira (10) – 20h – Missa com a Novena das Rosas presidida pelo padre Paulo Rodrigues, paróquia de Morrotes – Tubarão, com participação de todos os Centros de Apostolado de Laguna.

Quarta-feira (11) – 20h – Missa com a Novena das Rosas presidida pelo padre Hélio Feuser e participação do Rotary Clube, Lions Clube, APAE, diretoria do Laguna Praia Clube e visitantes de outras cidades.

Quinta-feira (12) – 20h – Missa com a Novena das Rosas presidida pelo padre Auricélio Costa, paróquia de Vargem do Cedro e participação das crianças e jovens.

Sexta-feira (13) – 20h – Missa com a Novena das Rosas presidida pelo padre Márcio Vignolli, paróquia de Camboriú com participação dos Grupos da Renovação Carismática Católica de Laguna.

Sábado (14) – 20h – Missa com a Novena das Rosas presidida pelo padre Eduardo Rocha, seminário de Tubarão com participação dos Grupos de Terço dos Homens de Laguna; 21h – Sorteio da rifa de Santa Terezinha.

Domingo (15) – 19h30 – Procissão com a imagem de Santa Terezinha percorrendo as principais ruas do Mar Grosso com a participação das nossas crianças vestidas de anjo, pastorais e todo o povo de Deus, conduzida pelo padre Avelino de Souza. Na chegada da procissão missa campal em frente a igreja, presidida ainda pelo padre Avelino de Souza, paróquia de Jaguaruna, com cantos à cargo de Irineu Calegari. Ao termino da Santa Missa distribuição de Bençãos e das Rosas de Santa Terezinha. Divulgação dos festeiros para o ano de 2018.

Comunicado: Durante o período da festa a igreja permanecerá aberta a partir das 14h permanecendo até o término da Santa Missa.