Festa de São Brás

Ribeirão Pequeno, celebra de hoje (3) ao dia 12

Programação

Hoje (3) – Dia do padroeiro

19h30 – Procissão ás 19h30, saindo da Colônia São Brás

20h – Missa solene com o padre Carlos Weck

Cantos – Coral São Brás, de Ribeirão Pequeno

Amanhã (4)

20h – Missa novena com o padre Carlos Weck

Cantos – Coral São Sebastião, da Passagem da Barra

23h30 – Baile com GDÓ do Forró e Fábio Varela

Domingo (5)

20h – Missa solene com o padre Carlos Weck

Cantos – Grupo de Canto Ação e Fé, de Cabeçuda

Segunda-feira (6)

20h – Celebração da Palavra – Ministro da Palavra Erivelton, de Imaruí

Cantos – Grupo de Vozes e Adoração, de Bananal

Terça-feira (7)

Celebração da Palavra – Seminarista Juliano, de Carreira do Siqueiro

Cantos – Terço dos Homens de Ribeirão Pequeno

Quarta-feira (8)

20h – Missa novena com o Padre Bantu Mendonça Sayla, pároco de Cabeçuda

Cantos – Grupo de Irmãos, de Cabeçuda

Quinta-feira (9)

20h – Missa novena com o padre Carlos Weck

Cantos – Grupo Unidos pela Fé

Sexta-feira (10)

20h – Missa novena com o padre Paulo Rodrigues

Cantos – Irineu Calegari, de Tubarão

Sábado (11)

20h – Transladação saindo da comunidade de Figueira. Logo após missa com o padre Carlos Weck e a coroação da rainha e princesa da festa.

Cantos e liturgia – Grupo de Irmãos, de Capivari de Baixo

Após a missa e a transladação baile gratuito com a Banda Veredas

Domingo (12)

10h – Procissão com a imagem de São Brás, percorrendo as ruas da comunidade. Em seguida, às 10h30 missa festiva com os padres Carlos Weck e Bantu Mendonça Sayla.

12h – Almoço

14h – Apuração da rifa

16h – Soirée gratuito com a Banda Veredas