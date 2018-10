Festa de São Francisco de Assis

Cohab Mato Alto

Programação final

Hoje, 5

19h30 – Novena em honra a São Francisco de Assis, com a participação da soprano Terezinha Flor.

20h – Serviço de bar, petiscos, churrasco e bingo no salão.

Amanhã, 6

18h30 – Louvor na Capela Senhor dos Passos, do Hospital, com participação do Grupo Paz e Bem, iniciando em seguida a transladação.

20h – Missa presidida pelo Pároco ou Vigário da Paróquia Santo Antônio dos Anjos.

21h – Serviço de bar, petiscos, churrasco e bingo no salão.

Domingo, 7

10h – Procissão com a imagem pelas ruas da comunidade.

10h30 – Missa festiva presidida pelo Pároco ou Vigário da Paróquia Santo Antônio dos Anjos.

11h30 – Bênção dos Animais.

12h30- Almoço.

19h – Novena com a participação do Grupo Teatral Terra.

20h – Serviço de bar, petiscos, churrasco e bingo no salão.