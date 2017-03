Festa de São José

Bentos

Programação

Hoje (17) – 19h30, missa com Pe. Aluísio Heidemann. Liturgia – Terço dos Homens (Progresso) e comunidade de Estreito. Animação: Coral São Brás de Estreito. Serviço de barraquinhas e bingo em frente à capela.

Amanhã (18) – 19h, Procissão saindo da casa do casal Elói e Fabiana, rezada e cantada pelo Terço do Homens de Barranceira. 19h30, missa com o Pe. Pedro Damásio. Liturgia – Grupo de Jovens GRAMS e comunidade do Perrixil. Animação: Coral São Sebastião, de Barreiros. Serviço de barraquinhas e bingo em frente à capela.

Domingo (19) – Dia do Padroeiro – 10h30, missa com o Pe. Itamar Faísca. Liturgia – comunidade de Caputera. Animação: Coral São José, de Bentos.