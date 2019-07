Festa de São Pedro

Ponta das Pedras

Amanhã (29)

18h – Procissão saindo da Capela, percorrendo as ruas da comunidade.

20h – Missa Novena em honra ao dia do padroeiro e homenagem aos pescadores. Canto: Kerigma Ministério de Música. Liturgia: CPC/Festeiros.

21h – Show banda Ungidos.

23h – Banda 0800. Local – Pavilhão de Eventos.

Domingo (30)

10h – Missa Novena em homenagem as crianças. Liturgia: CPC/Festeiros.

15h – Abertura do pavilhão com recreação infantil, e contação de histórias com Thiago Laurindo.

20h – Missa Novena. Canto: Movimento de Irmãos, do Magalhães. Liturgia: CPC/Festeiros.

21h – Show com banda D’Black. Local: Pavilhão de Eventos.

Segunda-feira (1º)

15h – Abertura do pavilhão com recreação infantil e contação de histórias com Thiago Laurindo.

20h – Missa Novena de Cura e Libertação. Canto: Gean Pierre. Liturgia: CPC/Festeiros.

21h – Show com Gean Pierre. Local: Pavilhão de Eventos.

Terça-feira (2)

15h – Abertura do pavilhão com recreação infantil, atividades de buffet e bingo.

20h – Missa Novena e Missa da Saúde. Canto: Coral da Ponta da Barra. Liturgia: CPC/Festeiros.

21h – Apresentação do Stúdio Voga. Local: Pavilhão de Eventos.

Quarta-feira (3)

15h – Abertura do pavilhão com recreação infantil, atividades de buffet e bingo.

20h – Missa Novena e Missa da Segurança. Canto: Terço dos Homens Ribeirão. Liturgia: CPC/Festeiros.

21h – Encontro de Motos e show com Ed Carvalho e Banda. Local: Pavilhão de Eventos.

Quinta-feira (4)

15h – Abertura do pavilhão com recreação infantil, atividades de buffet e bingo.

20h – Missa Novena e Missa dos Artistas. Canto: Gean e convidados. Liturgia: CPC/Festeiros.

21h – Apresentação de Rudy Pacheco. Local: Pavilhão de Eventos.

Sexta-feira (5)

20h – Missa Novena e Missa do Poder Público, presidida pelo Bispo Dom João Francisco. Canto: Coral Santo Antônio. Liturgia: CPC/Festeiros.

21h – Apresentação com Dança Mix, Academia Flexion, e roda de Capoeira – GCB – professor Belo.

23h – Show com D’Black. Local: Pavilhão de Eventos.

Sábado (6)

15h – Café Colonial. Local: Pavilhão de Eventos.

20h – Missa Novena e dos Empresários. Canto: Coral de Bentos. Liturgia: CPC/ Festeiros.

21h – Bingão de prêmios.

22h – Show Stand up com Silvonete Manicura.

23h Show nacional com Rafinha Berg e Banda Pegada. Local: Pavilhão de Eventos.

Domingo (7)

16h – Procissão saindo da Matriz Nossa Senhora dos Navegantes, percorrendo as ruas da comunidade.

20h – Missa Novena. Canto: Coral Nossa Senhora dos Navegantes. Liturgia: CPC/Festeiros.

21h – Show especial com a bateria da Xavantes. Local: Pavilhão de Eventos.

Todos os dias ação social com Instituto Mix.