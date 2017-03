Festa do Senhor dos Passos

Programação

Quarta-feira (29) – Às 19h30, a imagem de Nossa Senhora das Dores será conduzida da Matriz Santo Antônio dos Anjos para a igreja do bairro Progresso. Na chegada, recitação do terço, pelo grupo do Terço dos Homens, do bairro Progresso.

Sábado (1/4) – Sábado de Passos – Às 19h30 benção da saúde no pátio da capela do Hospital; em seguida transladação luminosa da Imagem do Senhor dos Passos até a Igreja Matriz, onde acontecerá a santa missa. Participação das bandas União dos Artistas e Carlos Gomes.

Domingo (2/4) – Domingo de Passos – Às 9h30, santa missa na Matriz; 15h – Santa missa na igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, do Progresso; 16h – Procissão do encontro – A Imagem do Senhor dos Passos sairá da Matriz acompanhada pelas bandas União dos Artistas e Carlos Gomes, e a imagem de Nossa Senhora das Dores sairá da igreja do bairro Progresso, acompanhada pelos Movimentos Marianos de Laguna. O encontro das imagens acontecerá na praça República Juliana, tendo como pregador o padre Eloir Borges, da paróquia da Boa Vista, Criciúma. Após o sermão a procissão continua até a Matriz onde acontece a santa missa dominical. (Neste domingo não haverá Adoração). *Participação das crianças da catequese de todas as comunidades caracterizadas de Senhor dos Passos; *Canto de Verônica

Semana Santa

Domingo (9/4) – Domingo de Ramos – Às 9h, Benção dos Ramos no Chafariz da Praça Vidal Ramos; em seguida procissão até a Matriz com santa missa que terá a coleta da solidadariedade.

Terça-feira (11/4) – Terça-Feira Santa – Às 6h30 e 19h, na Matriz, missas de Santo Antônio; 20h – Encenação da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, pelos alunos do Colégio Stella Maris, no Centro Cultural Santo Antonio dos Anjos.

Quarta-feira (12/4) – Quarta-feira Santa – Às 15h, missa da saúde.

Início do Tríduo Pascal

Quinta-feira (13/4) – Quinta-Feira Santa – Às 19h30, Missa da Instituição da Eucaristia e do Lava-Pés, com a participação de todos os ministros extraordinários da comunhão da paróquia. Após a celebração, inicia a Adoração ao Santíssimo Sacramento, com a seguinte escala: Do final da celebração até às 23h Irmandade. 23h – Dirigentes: Apostolado da Oração e Congregação Mariana. Cantos: Ministério de Música Unidos Pela Fé. 24h – Dirigentes: Movimento de Irmãos.

Sexta-Feira (14/4) – Sexta-Feira Santa – 1h – Comunidade do Mar Grosso. 2h – Comunidade do Progresso. 3h – Comunidade do Portinho. 4h – Comunidade da Barranceira. 5h – Comunidade da Caputera. 6h – Dirigentes: RCC – Ministros – Vicentinos. Cantores: Andrei e Edgar. 7h – Dirigentes: ministros-dízimo e equipes de liturgia. Cantores: família Preuss. 8h – Dirigentes: Catequese e Colégio Stella Maris. Cantores: ministério de música Vozes em Louvor. 9h – encerramento da adoração e atendimento dos padres para confissões individuais. 14h – Exercício da Via-Sacra. 15h – solene ação litúrgica, com a participação do Coral Masculino Santo Antônio dos Anjos. 19h30 – Procissão do Senhor Morto e Nossa Senhora das Dores pelas ruas do centro histórico. Participação das bandas União dos Artistas e Carlos Gomes.

Sábado (15/04) – Sábado Santo – durante o dia a igreja permanecerá fechada em sinal de luto pela Morte de Cristo. 20h – Início da celebração da Vigília Pascal em frente à Casa Paroquial, onde será preparado o Círio Pascal e conduzido até a igreja. Nesta celebração ainda acontece: a renovação das promessas do Batismo, benção da água e coroação de Nossa Senhora. Nesta missa haverá distribuição de velas, água benta e de doces para as crianças.

Domingo (16/4) – Domingo de Páscoa – Santas missas na Matriz às 09h30 e 19h.

Realização: Irmandade do Santíssimo Sacramento e Santo Antônio dos Anjos.

Conselho de Pastoral da Paróquia.

Padre Itamar Faísca Nunes – Vigário

Padre Lenoir Steiner Becker – Pároco