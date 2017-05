Festa em louvor a Santa Rita de Cássia

Hoje (19)

19h30 – Missa Novena com o Padre Márcio Martins.

Liturgia: Irmandade Santa Bárbara e Loteamento Juliana.

Canto: Coral São José, de Guaiúba.

Amanhã (20)

19h – Procissão saindo da residencia da senhora Rosilei D. Cardoso.

Acompanhada pelo terço dos homens de Barranceira.

19h30 – Missa Novena com o Padre Nilo Schilickmann.

Liturgia: Barranceira e Perrixil.

Canto: Coral Rumo ao Novo Milênio, de Ponta das Laranjeiras.

Domingo (21)

10h30 – Missa Novena com o Padre Itamar Faísca.

Liturgia: Nova Fazenda.

Canto: Comunidade de Barranceira.

Segunda-feira (22)

19h30 – Celebração com o Diacono Raul Marcelino.

Liturgia: GO Maria Passa na Frente, de Bentos.

Canto: Ministério Monte Sião,

de Tubarão.