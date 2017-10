Integrando o Festival Nacional da Baleia Franca, o Sebrae/SC em parceria com o Governo de Santa Catarina, prefeituras municipais de Laguna, Imbituba e Garopaba promove o Festival Gastronômico da Rota da Baleia Franca, possibilitando apreciar in loco a gastronomia, a cultura e as atividades de turismo da Rota da Baleia Franca, evento que ocorre simultaneamente em 35 estabelecimentos das três cidades oferecendo ao público a oportunidade de degustar pratos especialmente escolhidos para o festival, que melhor representam a gastronomia local, com preços fixados em R$ 39,90.

Em Laguna

Pizzaria da Praia – Pizza do Mediterrâneo (Molho de tomate fresco, mozarela, camarão e siri desfiado refogados, anéis de lula salteadas com queijo gorgonzola e orégano). R$ 39,90, serve duas pessoas. Dias da oferta: de quarta a segunda-feira, das 19h30 à 00h. Avenida João Pinho 1174, Mar Grosso – Fone 3647.0585

Geraldo Restaurante – Tainha ao Gravatá (File de tainha ao molho de butiá, servido com arroz de ova frita com pirão ao perfume de alfavaca). R$ 39,90, serve uma pessoa. Dias da oferta: de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 15h30. Rua Vereador Tomé Machado de Souza, Ponta da Barra – Fone 3647.5026

Atlântico Sul – Risoto Baleia Franca do Atlântico Sul (Risoto de camarão com salmão, acompanhado de salada verde). R$ 39,90, serve duas pessoas. Dias da oferta: todos os dias, das 19h às 21h30. Avenida Senador Galotti, 360, Mar Grosso – Fone 3647.2920

Boião – Tainha no Deck (Posta de tainha assada, camarões e champignons na manteiga. Acompanha arroz à grega e pirão de camarão). R$ 39,90, serve uma pessoa. Dias da oferta: de terça a quinta-feira das 11h às 16h e aos domingos, das 11h às 23h. Rua Vereador Tomé Machado de Souza, 101, Ponta da Barra – Fone 3644.5065

El Chicano – Sabores do México – Chiri Chicano (Quesadilha de siri ao leite de coco, servida com geleia de butiá ao toque sutil de pimenta. Acompanha sorvetaço de creme com calda de banana caramelizada e gemada flambada). R$ 39,90, serve uma pessoa. Dias da oferta: de quarta a segunda no jantar. Rua Joana Mussi, 993, sala 03, Mar Grosso – Fone 99909.5712.

Pães Açores – Buffet de Sensações (Buffet livre de comida caseira com sabor e saúde). R$ 39,90, serve duas pessoas. Dias da oferta: de segunda a sábado no almoço. Rua Raulino Horn, 207, Centro – Fone 3644.1945.

Umi Cozinha Oriental – Bora No Miso-Ni (Prato clássico japonês cozido na base de molho misso. No Japão eles utilizam o peixe saba. A tainha, um peixe do nosso litoral irá compor este prato). R$ 39,90, serve duas pessoas. Dias da oferta: terça, quinta e domingo no jantar. Avenida João Pinho, 535, Mar Grosso. Fone 3647.1480

Laguna Craft Beer – Sequência de chopes (Quatro copos degustação de 30 ml, a gosto do consumidor). R$ 39,90, serve uma pessoa. Dias da oferta: quinta, sexta e sábado, das 19h às 24h.Avenida João Pinho, 872, Mar Grosso. Fone 98466.4420