Mestre em Educação, Licenciado em Matemática, Física e Sociologia, Flávio Calônico Junior hoje encara um desafio que transcende a sala de aula. Coordenador de Níveis de Ensino do Colégio Stella Maris, o imbitubense de 39 anos recorda como tudo começou: “Acredito em dom, vocação. Minha trajetória profissional começou lecionando em uma escola municipal ainda em Imbituba. Tive a oportunidade de ajudar alunos a conquistarem medalhas nas olimpíadas de Matemática, e posteriormente, em uma escola estadual, consegui auxiliar na melhora da aprendizagem da mesma disciplina. Recebi o convite para trabalhar em uma escola particular, na minha terra natal, na qual lecionei por três anos, até ter o privilégio de vir fazer parte do Colégio Stella Maris. Assim que concluí o mestrado em educação, ingressei também no universo acadêmico, ministrando aulas na Faculdade FUCAP, onde estou até o momento”.

Quando questionado sobre a excelente fase que o Stella Maris vivencia, o coordenador faz sua explanação: “Realmente nosso colégio vem passando por grandes transformações, tanto na infraestrutura, quanto em seu pedagógico. Hoje, somos uma escola de referência na região da Amurel, temos nos últimos anos, segundo o INEP, os melhores resultados educacionais da região. Oferecemos hoje uma infraestrutura que não perde para nenhum país desenvolvido. Nossas crianças têm professores qualificados e bem preparados. Estamos a todo o momento nos capacitando e temos buscado novas metodologias e práticas, com o objetivo de inovar sem perder o foco, que é aprendizagem com excelência em toda a Educação Básica. E a Educação Infantil tem sido primordial em todo este processo de mudanças nos últimos anos, pois temos convicção que uma boa base é fundamental a uma educação de qualidade”, afirma.

Casado com Claudia, pai de Victoria Ananda, nas horas de folga ele procura desacelerar o ritmo intenso vivenciado nos dias de semana: “Minha rotina tem uma grande demanda. Quando não estou no Stella Maris, estou lecionando na faculdade. Nas horas de lazer, procuro estar sempre em família, viajando ou indo ao cinema”.

Se o assunto é futuro, o filho de dona Marli e de “seo” Flavio tem as metas bem definidas: “Pretendo realizar Doutorado em Educação e ajudar o Colégio Stella Maris a continuar alcançando os excelentes resultados obtidos nos últimos anos, contribuindo na formação de cidadãos que tenham valores e possuam princípios éticos e morais”, finaliza.