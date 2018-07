Eu passei pelo tempo

Eu vi um rosto amigo

Não pude aquietar meu coração

No caminho que sigo

Eu fui testemunha da noite fria

Me afastei do fogo da espera

Acordei de cara com o dragão

Não pude viver a primavera

Eu não avistei o navio

Me conformei com o vento

Não ouvi o barulho das ondas

Eu estava no convento