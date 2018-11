Fonte da Carioca interditada

O que se comentava à boca pequena, aconteceu esta semana. Após duas reuniões (uma na terça-feira,6 e outra na 4ª feira,7), do Condema- Conselho Municipal do Meio Ambiente, FLAMA, secretaria municipal de Saúde, Casan e Vigilância Sanitária, entre outros órgãos, foi decidida, desde 4ª feira, a interdição da centenária Fonte da Carioca, que só será reaberta após a realização de trabalhos de manutenção preventiva, visando a correção de itens como o nível de pH e de presença de alumínio e sólidos dissolvidos na água, que estão em desacordo com os limites aceitáveis para consumo.

Ontem mesmo, já pela manhã, funcionários da secretaria de Obras iniciaram os trabalhos de limpeza de toda a área.

De acordo com o presidente da Flama – Fundação Lagunense do Meio Ambiente, Patrick Paulino, agora será contratada uma empresa que promoverá a higienização do local. Quanto a reabertura, ainda não há uma data definida.

A história da Fonte da Carioca

No início da sua colonização, Laguna tinha três fontes de água que abasteciam a cidade. A fonte da Figueirinha, Campo de Fora e da Carioca, esta a única preservada ainda hoje. A fonte da Carioca fica localizada ao lado da Casa Pinto D” Ulysseá, na Praça Lauro Muller.

No pé do morro, a fonte é abastecida de água mineral, comprovado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).

Antigamente, apenas uma pequena bica jorrava água. No ano de 1863, uma estrutura foi construída por escravos, muito comum na época, pois eles realizavam o trabalho braçal. Foi denominada Carioca, que em tupi-guarani significa casa branca ou oca. A água da fonte foi por muito tempo, canalizada para prédios públicos e também para uma fonte ao lado do antigo Mercado Público.

O local tornou um dos pontos turísticos da cidade, levando a fama da fonte dos namorados. O motivo são as idas e vindas das famílias até a fonte.

Durante o passeio, os jovens solteiros trocavam olhares. O trajeto servia como atrativo, a água da Carioca era levada pelas famílias que visitavam os lagunenses. São nessas idas que casamentos iniciaram originando a fama do lugar.

Comum ouvir do turistas que visitam o local que “tomar a água da Carioca, é sinal que você irá voltar outras vezes”.