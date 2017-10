Formação de novos Bombeiros

Com a presença do Tenente Coronel Marcos Aurélio Barcelos, Comandante do 8º Batalhão, na sexta-feira(29), o Corpo de Bombeiros Militar de Laguna promoveu solenidade de formatura de 30 novos bombeiros comunitários e 78 agentes comunitários de Proteção Civil e Brigadista Voluntário, além da entrega pela prefeitura, com recursos do Funrebom, de uma nova viatura do tipo Autoatividade Técnica, no valor de R$ 37 mil e entrega de medalha 90 anos CBMSC, ao Tenente Coronel PM Jefer Francisco Fernandes, comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar de Laguna, de medalha Mérito Comunitário à Bombeira Comunitária Ânela Sá Damázio e a José Eduardo Fernandes de Oliveira, gerente local do SESC; de medalha de Mérito Bombeiro Militar categoria Bronze ao 1º SGTO BM Manoel Tadeu de Souza;Medalha de Mérito do Salvamento Pré-Hospitalar ao 3º SGTO BM Antônio Eduardo dos Santos e CB BM Daniel de Souza e medalha Coronel Hugo Stockler de Souza (de salvamento aquático) ao 3º SGT BM Márcio Lisboa da Costa.

Diploma Amigo do Bombeiro ao ex-prefeito Everaldo dos Santos

Concedido pelo Comandante Geral do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, como forma de homenagear a militares, civis ou instituições que em razão dos serviços prestados tenham contribuído para o engrandecimento moral ou material da Corporação, teve conferido o título, o ex-prefeito Everaldo dos Santos que em seu mandato repassou recursos do Funrebom para a construção da nova (atual) sede, além de ceder bombeiros comunitários contratados pela prefeitura para atividade de apoio ao serviço operacional na ambulância e caminhão de combate a incêndio, propiciando um atendimento ainda melhor à comunidade.

Promoção de Bombeiros Comunitários

Participantes ativos em suas horas de folga, os bombeiros comunitários Ânela Sá Damázio, Eduardo de Bem Aurélio e Maria Gorete Justino, todos promovidos a Junior Classe 3.

Entrega de viatura

Representando o prefeito Mauro Candemil, o Procurador Jurídico do município, dr. Antônio Luiz dos Reis promoveu a entrega das chaves da nova viatura (adquirida com recursos do Funrebom) ao 1º Tenente BM Marcos Leandro Marques, comandante do 2º Pelotão de Laguna.

Batismo

Ao final os novos bombeiros e agentes comunitários receberam o tradicional batismo dos bombeiros veteranos.

Presenças

Entre outros, além dos já citados, prestigiaram as solenidades, os vereadores Valdomiro Barbosa de Andrade, Adilson Paulino, Luiz Otávio Pereira e Osmar Vieira, representando a OAB, o advogado Geraldo Francisco Guedes, as Lojas Maçônicas Porfírio Gomes e Domingos de Carvalho Rosa, o Rotary Club de Laguna, Luiz Gonzaga Medeiros, a Capitania dos Portos, Sub Oficial Hermes Vieira, além dos comandantes dos bombeiros de Capivari de Baixo, Oscar Pedro Neves Junior e de Armazém, Fabio Claudino Ferreira, Sub Comandante do 8º Batalhão, Diogo de Souza Clarindo, gerente regional de Educação, Mario Martins Alano, Volnei da Silva Estevão, da Rádio Vitória e Marcio Carneiro, do Jornal de Laguna.