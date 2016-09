Fotografias tiradas no momento exato!

Tirar uma boa foto é muito mais do que apenas apontar uma câmera e clicar num botão.

Quando um repórter fotográfico realmente sabe o trabalho que está fazendo e consegue fazê-lo de maneira primorosa, a matéria que acompanha a foto, passa a ser um mero acessório daquela imagem. Uma foto bem batida consegue captar emoção, consegue transmitir tudo que aconteceu e acontecerá na cena.

Pois não dizem que uma imagem pode dizer mais do que mil palavras? Ou vai dizer que você nunca viu uma imagem estática e conseguiu imaginar ela se desenrolando e, até mesmo, as vozes e o que cada um dizia?

Mais do que registrar momentos, um bom fotógrafo consegue registrar e transparecer através da sua foto os sentimentos daquela fração de segundos.

Por isso hoje, deixo aqui meus efusivos abraços a todos os profissionais de fotografia.

E, para celebrar a arte da fotografia com bom humor, nada melhor do que resgatar algumas fotos tiradas no momento exato. Algumas contando com a sorte, mas a sua maioria contando com olhos treinados e a habilidade de um bom fotógrafo.