Entusiasta quando o assunto são números, cálculos e o universo da exatas, a jovem engenheira civil Franciellen Alves Cardoso garante que não se encontraria em outra profissão. Filha de dona Marta (Alves) e Vanderlei Elísio Cardoso, atuando em sociedade em um escritório em nossa cidade, ela aponta o que não pode faltar para quem atua na área: “Responsabilidade é a palavra principal na vida de um engenheiro civil, afinal estamos lidando com a concretização de sonhos. Além do comprometimento, zelo e empenho. Estamos constantemente lidando com as expectativas de cada cliente e é de suma importância que a obra seja entregue atendendo as necessidades projetadas”. Quando questionada sobre o que mais lhe satisfaz em seu dia a dia, a engenheira explica: “Nenhum projeto é igual ao outro e nenhuma obra é a mesma. Cada cliente tem uma característica específica e isso deve ser respeitado. Dessa forma, estou sempre me reinventando, e isso é muito gratificante”. Se o assunto são os desafios do mercado da construção civil, Franciellen manifesta sua opinião:” É fato que se vive uma fase volátil e insegura. É preciso buscar soluções que se adéquem ao bolso do cliente e que ao mesmo tempo não desvalorizem os serviços prestados pelo engenheiro”. Apesar de ter morado fora para concluir a graduação, a focalizada se revela apaixonada por Laguna: “Amo essa cidade. Assim que encerraram as aulas, voltei correndo para minha terra. Amo esse povo acolhedor, essa tranquilidade, essa paz que só ela me traz”. Nas horas de folga, além dos números, ela revela aos leitores uma segunda paixão: “Estou fascinada pelo mundo do pedal. Ainda sou iniciante, mas confesso que adoro pedalar em grupo, fazer trilhas e conhecer novos lugares. São esses que a bicicleta me trouxe”, finaliza.