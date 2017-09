Aos 33 anos, atuando há quase um ano em uma lanchonete focada em alimentos naturais, a lagunense Franciely da Silva Gonçalves sempre teve sua carreira atrelada ao comércio.

Filha de dona Dulce e de “seo” Antônio, sua trajetória e experiência nas vendas é eclética: “Já trabalhei em algumas lojas de vestuário, tanto em Laguna, como em Tubarão e auxiliei minha mãe, quando montou uma loja de tecidos”, recorda a focalizada que aponta com propriedade as características fundamentais para quem lida com o público: “Empatia, comprometimento, manter sempre tudo muito limpo e organizado e no meu caso, está sendo fundamental ter uma capacidade de adaptação, já que saí de uma área a qual estava acostumada, mas que não vejo como problema e sim como um desafio. Afinal, precisamos estar abertos a mudanças”.

Com uma rotina que inicia por volta das 7h, ela conta aos leitores um pouco do seu dia a dia: “Abro o espaço às 8h30 e fecho às 18h e cumpro esse expediente, de segunda a sexta-feira. À noite, uma vez na semana, faço aula de pole dance, que é uma das minhas paixões”.

Sobre o que mais gosta em sua profissão, Franciely aponta: “O contato com os clientes, a oportunidade de interagir com vários tipos de pessoas e personalidades em um mesmo dia”.

Se o assunto é Laguna, ela manifesta seu ponto de vista: “Amo essa terra. É a cidade que nasci e me criei. Fico muito triste, por vê-la tão abandonada. Acho que tem muito potencial a ser explorado. No meu ver era preciso um maior investimento principalmente no turismo”.

Para o futuro, a profissional procura não fazer muitos planos: “Não costumo pensar a longo prazo, mas vislumbro a possibilidade de um dia ter o meu próprio negócio”, finaliza.