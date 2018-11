À frente da administração da rádio Transamérica de nossa cidade há quase dez anos, Frederico Zumblick é o focalizado desta edição e conta aos leitores um pouco mais sobre sua trajetória, rotina e os desafios profissionais que vivencia em seu dia a dia.

Formado em Economia, filho de Tulio e Vera Lucia, neto do saudoso pintor Willy Zumblick, começou sua carreira na revenda de carros do pai: “Carrego boas lembranças daquele tempo. Aprendi muito. Recordo que meu pai fez questão de que eu desempenhasse um tempo em cada função, com o intuito de me fazer aprender. E hoje vejo o quanto foi importante”.

Paralelamente, os negócios foram se expandindo e a demanda de serviço crescendo: “Em Tubarão começamos com a concessão das rádios Tabajara e posteriormente da Band FM. Assumi o administrativo das duas quando tinha 20 anos”, explica.

Durante o trâmite para aquisição da concessão da rádio em Laguna, a família optou pela venda das rádios na cidade azul: “Comecei a conciliar um novo momento em minha trajetória profissional, conciliando uma rotina a qual vivencio até hoje. Paralelo a Transamérica, me dedico a administração de uma empresa de plástico”.

Quando questionado sobre sua rotina, o pai de Gabriel e Joaquim revela: “Gerencio a equipe, cuido de toda parte burocrática e faço os atendimentos necessários. O trabalho não se encerra quando finalizamos a programação local, já que é preciso estar sempre atento a transmissão e eventuais problemas que possam ocorrer”.

Casado com Gabriela, nas horas de folga ele procura se dedicar aos seus hobbies prediletos: “Não abro mão de estar na companhia da minha família. Quando tiro um tempo, procuro praticar tênis. Foi um esporte que aprendi ainda na infância e acabei levando para a vida”.

Se fosse prefeito da cidade, ele procuraria investir em grandes projetos: “Oferecer o básico é essencial. Acho que Laguna mereceria investimentos de grande porte, como um teleférico e a construção de uma ponte que possibilitasse o rápido acesso a região da ilha”.