Frutos do Mar: Grandes aliados da alimentação saudável

Os peixes e os frutos do mar são grandes aliados de uma alimentação saudável. Confira importantes informações nutricionais sobre o grupo dos crustáceos (que tem como exemplos, o camarão, a lagosta, o caranguejo e o siri).

Sobre o caranguejo

Consumir carne de caranguejo cozida é, sem dúvida, se alimentar saudavelmente. A cada 100g desta carne são apenas 77,6 Kcal. A nutricionista Danielle Vivas explica:

“Além de conter baixo teor calórico e de gordura, zero de carboidratos, é uma boa fonte proteica, contém quase a mesma quantidade de proteína da carne, sem ter os mesmos níveis de gordura saturada, que está ligada a um risco aumentado de doença cardíaca.”

Além disso, a carne de caranguejo é fonte de omega 3, que ajuda a memória, reduz chances de doenças cardio vasculares e câncer, melhora depressão e ansiedade; rica em vitaminas e minerais, como B2, Niacina (B3), Magnésio, Zinco, Manganês, Cobre, Cálcio, Potássio, Fosforo e Ferro, a Niacina (B3), que melhora a circulação e saúde do coração, do cérebro, aumenta força muscular, evitando fadiga, e aumento da energia, é rica em Zinco, que juntamente com outras vitaminas e minerais combatem as inflamações e fortalecimento do sistema imunológico, rica em cálcio, que dentre suas várias funções, a mais importante está em desenvolver e manter a saúde dos ossos e dentes, rica em fósforo, importante na formação dos ossos e dentes, e contração musculares, dentre outras funções, rica em magnésio, reduz radicais livres, evitando envelhecimento além de melhorar funcionamento cardíaco e ferro, importante para crescimento e evitar a anemia.

Carne de Siri cozida

Tanto o caranguejo quanto o siri são carnes possíveis de serem desfiadas e, por isso, muito usadas nas famosas casquinhas, quando levam temperos mais fortes. Também são consumidas na manteiga, com sal e ervas. Para cada 100g da carne de siri cozida temos 102 Kcal.

Assim como o caranguejo, o siri é ótima fonte proteica, com baixos níveis de gordura e menos colesterol em relação ao frango e carne vermelha.”, explica a nutricionista Danielle.

Além disso, a carne de siri é fonte de omega 3, que ajuda a memória, reduz chances de doenças cardio vasculares e câncer, melhora depressão e ansiedade, possui uma variedade de vitaminas e minerais: Vit A, Complexo B, VIT E e C e minerais: Cálcio, Magnésio, Manganês, Fosforo, Ferro, Potássio, Cobre, Zinco e Selênio

O consumo dessas vitaminas do complexo B, além de manter o funcionamento regular dos processos corporais, pode melhorar o bem-estar do indivíduo, tendo em vista que elas desempenham funções em relação ao metabolismo de alimentos, assim como os carboidratos. Ótimo para saúde do cérebro, evitando doenças como depressão.

Ao comer carne de siri cozida, estamos ingerindo também cálcio, magnésio e fósforo, que são importantes para manutenção da saúde dos ossos e atuam na produção de várias enzimas, responsáveis pelo bom funcionamento da memória. Sem falar, na presença do zinco, aliado da imunidade.

Carne da Lagosta cozida

Os camarões e as lagostas tem sabores parecidos. A carne é suave, levemente adocicada e úmida. Tem vários preparos : pode ser consumido frito/ salteado ou ser ingrediente de molhos e paellas.

“Da mesma forma que o caranguejo e o siri, é ótima fonte proteica, com baixos níveis de gordura. Para cada 100g são 89 Kcal. Porem recomenda-se consumir menos em relação a carne de caranguejo e siri por contem maior teor de sódio e colesterol”, explica Danielle.

Além disso, a carne da lagosta contém grandes quantidades de Fósforo, Magnésio, Potássio e Zinco. Estes minerais ajudam na saúde óssea, função celular, regulação da glicose, produção de energia e saúde neurológica; possui também Cálcio, cobre e selênio. Cobre e selênio, junto com o zinco, são ótimos imunomodulares e antiinflamatorios.

Fornece quantidades significativas de vitaminas do complexo B, principalmente niacina (B3), Vitamina B6 e Vitamina B12. Estas vitaminas desempenham um papel vital no metabolismo, função neurológica, a manutenção da pele saudável e formação de glóbulos vermelhos; além das vitaminas B, oferece também Vitamina E, que é essencial para a absorção de Vitamina A e C e a prevenção de danos nas membranas celulares. A Vitamina E é também um antioxidante poderoso.

Camarão cozido

Existem cerca de 300 tipos de camarão no Brasil, entre eles estão o camarão rosa, o cinza, o sete barbas e o pistola. Cada 100g desse crustáceo tem 93,4 Kcal.

Assim como outros frutos do mar é ótima fonte proteica, com baixos níveis de gordura. Deve ser consumido com moderação pelo seu alto teor de sódio e colesterol.”, finaliza a nutricionista Danielle Vivas. Além disso, a carne do camarão é fonte de omega 3. O Omega-3 ácidos gordos também podem aliviar os sintomas da síndrome pré-menstrual, evitar a formação de coágulos sanguíneos, impedir o desenvolvimento da artrite reumatoide, retarda o crescimento de tumores cancerígenos, e ajuda a evitar a doença de Alzheimer, rico em vitaminas como: vitaminas do complexo B, Vitamina D, Vitamina A e C; rico minerais como, cálcio, potássio, fosforo, ferro, magnésio, zinco, manganês, cobre, selênio e iodo; boa fonte de complexo B, principalmente vitamina B12, importante para o funcionamento adequado do cérebro e essencial para a formação e maturação de células de sangue; boa fonte de vitamina D, que regula a absorção de cálcio e fosforo, que é essencial para dentes e ossos fortes; uma excelente fonte de selênio que neutraliza os efeitos prejudiciais dos radicais livres, que é a principal causa de câncer e outras doenças degenerativas; vale ressaltar que os valores nutricionais citados nesta matéria correspondem aos frutos do mar cozidos sem adição de óleos, azeites e manteigas.

