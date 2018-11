Fundação Bradesco, 44 anos em Laguna

A Fundação Bradesco foi criada em 1956 por Amador Aguiar, com o objetivo de proporcionar educação e profissionalização a crianças, jovens e adultos. Sua primeira escola foi inaugurada em 29 de junho de 1962, na Cidade de Deus (Osasco, SP), com 300 alunos e sete professores. Hoje, são 40 escolas em todos os Estados Brasileiros e no Distrito Federal, com atendimento superior a 108.533 alunos, exigindo investimentos na ordem de R$ 595,5 milhões. As escolas constituem uma referência sociocultural nas regiões em que se encontram. Essas comunidades vêem na Fundação Bradesco possibilidades de ampliar horizontes de trabalho e de realizações. Desenvolve propostas pedagógicas que levam em conta as reflexões contemporâneas sobre educação, nos segmentos de educação básica, profissional e educação de jovens e adultos. Procura implantar infra-estruturas que consideram os avanços tecnológicos, associados aos recursos das regiões onde estão suas escolas. Em Santa Catarina, a única unidade da Fundação Bradesco está em Laguna, no bairro Magalhães, inaugurada em 26 de outubro de 1974, logo tendo completado 44 anos de atividades ininterruptas. Recebeu o nome da Professora Adélia Cabral Varejão por ter sido ela, a primeira professora do governador do Estado na época, o lagunense Colombo Machado Salles. Atualmente a direção é representada pelas Professoras Amine Mourad Hoffmann e Márcia Leandro da Silva Ramos, possui 33 professores e 31 colaboradores, atendendo em torno de 1000 alunos, com carga horária de 6h/aula dia. Ao longo desses anos tem ampliado o atendimento à Comunidade, oferecendo cursos do Fundamental, Médio, Educação Infantil e de Jovens e Adultos, além de cursos na área de artesanato, administração e de informática, todos gratuitos. A Fundação Bradesco consolida-se em um trabalho e em um compromisso que reafirmam a crença na educação como instrumento de emancipação, superação de desigualdades e ampliação de horizontes. Crer na educação como fator decisivo para o desenvolvimento e instrumento indispensável à realização pessoal do ser humano, através de sua integração na força de trabalho.