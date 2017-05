Fundação Bradesco promove casamento coletivo

Em parceria com o Cartório de Registro Civil, Títulos e Documentos, de Laguna, a Fundação Bradesco, que aqui sedia a Escola Adélia Cabral Varejão, depois de amanhã (21), a partir das 10h em seu pátio interno, promoverá o casamento coletivo de 50 casais, logo uma importante ação, na verdade realizando o sonho deles e dos pais e fazendo com que um simples domingo se torne um dia inesquecível.

Na iniciativa conjunta do Cartório e da Fundação Bradesco, os noivos serão presenteados com a cerimônia especial de depois de amanhã, oportunizando os seus matrimônios e mais do que isso, regularizando o estado civil de cada um deles, um direito de todos e agora proporcionado.