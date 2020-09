Futura sede da OAB de Laguna

O presidente da subseção de Laguna, da OAB-Ordem dos Advogados do Brasil, dr.Leandro Schiefler Bento e o conselheiro estadual, dr. Erlon da Rosa Fonseca, na terça-feira, 22, receberam a visita do presidente da OAB/SC, dr. Rafael Horn e do conselheiro federal, dr. Fabio Jeremias, que vieram conhecer a área onde será construída a sede própria da entidade lagunense, uma das subseções mais antigas e que atende atualmente mais de 200 profissionais e que em 2014 recebeu do nosso sempre desembargador dr. Carlos Prudêncio, por meio de doação, uma área de 320 metros quadrados.

“Aprovamos a realização do projeto, que será deliberado pelo Conselho Pleno, visando a destinação de uma verba orçamentária para a construção desta sede, respeitando critérios objetivos e com a devida isonomia, aplicando total transparência à gestão”, disse o presidente Horn.

Leandro Bento, por sua vez, destacou a relevância da nova sede. “É muito importante este passo que está sendo dado para abrigar a futura construção da sede da Subseção de Laguna, que servirá de referência para o advogado, com toda a estrutura apropriada. Um sonho da advocacia da região, que está prestes a ser realizado. Agradecemos ao sistema OAB/SC por este projeto que permitirá acolher o profissional da forma que merece”, declarou.

Ex-presidentes da OAB local

Instalada em 1980 pelo então presidente da OAB/SC, Sadi Lima, a subseção de número 16, teve como primeiro presidente Adib Abrahão Massih, seguido por Ronaldo Pinho Carneiro, Evilázio Silveira, Júlio César Sampaio Teixeira, Erickson Silveira de Souza, Ernesto Baião Bento, Júlio César Willemann, Helder Remor de Souza, Jaison Silveira de Souza, Erlon da Rosa Fonseca e Luiz Henrique da Silva Coelho, com o atual sendo Leandro Schiefler Bento.