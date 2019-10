Futuro do trabalho

Em um mundo cada vez mais incerto e acelerado, importante olhar para as soft skills com a mesma intensidade que olhamos para as hard skills – competências técnicas.

Em 20 anos 47% das funções atuais não irão mais existir porque a inteligência artificial irá dominar muitas atividades.

E muitos estão assustados, com receio de serem substituídos por robôs, se você não quer que isso aconteça com você, não haja como um.

As pesquisas, Segundo relatório do fórum econômico mundial, até 2020, 35% das habilidades mais demandadas para a maioria das ocupações deve mudar. Essas mudanças nos apresentam desafios ainda desconhecidos e que já compõem a Quarta Revolução Industrial: era da automação, inteligência artificial e aprendizagem ágil.

As habilidades que serão mais exigidas serão a capacidade de solução de problemas complexos, criatividade, gestão de times, inteligência emocional, pensamento crítico e flexibilidade cognitiva.

Como desenvolvemos tudo isso? O fato é que não existe um único caminho, mas sim opções com roteiros diversos, segue alguns caminhos:

Jogos cognitivos, aprender outros idiomas, músicas, leitura, compartilhar conhecimento, reconhecer suas interferências, praticar voluntariado, ser humano antes de apenas ter um papel social.

videogames!

Como o nosso mundo e a força de trabalho continuam a mudar velozmente, é evidente que precisamos estar cientes e dispostos à evolução se quisermos nos manter atualizados com as mudanças. E essa evolução não é mais técnica, ela é comportamental e para que você comece o processo responda: quem é você além do que você faz? Aquilo que não está no seu LinkedIn.

Por Letícia Zanini – Master Coach, Psicóloga e Educadora Comportamental.