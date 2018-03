Aos 20 anos o paranaense Gabriel Presotto já assume com responsabilidade os desafios do dia a dia e garante que seu futuro será repleto de conquistas. Frentista no Posto Miramar, o focalizado começou sua trajetória profissional aos 13 anos: “Meu primeiro emprego foi em uma lavação de carros. Paralelo a isso, fiz alguns bicos no período da noite, nas pizzarias da cidade, principalmente durante a temporada”, recorda.

Sua empatia por carros e a vontade de trabalhar em um lugar que lhe oportunizasse um contato direto com o público, o levou a entregar seu currículo no posto de gasolina: “Deixei com a proprietária, mas enquanto não fui chamado não sosseguei. Fui persistente”, recorda.

Sobre o que sua atual atividade tem de mais desafiadora, aponta: “É preciso realizar um atendimento de qualidade, sendo simpático e o mais atencioso possível. Acredito que essas características sejam indispensáveis quando se aborda um cliente”.

Dono de uma rotina atípica, já que trabalha durante todo o período da manhã e apenas um pedaço da tarde, Gabriel explica aos leitores um pouco de como é seu dia a dia: “Acordo por volta das 6h30. Antes das sete já estou no posto. Trabalho até às 14h30 e depois vou pra casa. Ajudo em algum afazer doméstico que precisar, estudo e descanso um pouco”.

Estudante do curso técnico de Gestão Comercial, para um futuro distante, o filho de dona Rosane e de “seo” Volmir, vislumbra a aprovação em um concurso público: “É uma meta que tracei e a qual estou me dedicando aos poucos. A estabilidade e os benefícios que um serviço público oferece me faz ter convicção do que quero para mim”.

Nas horas de folga, é na companhia da namorada Ediene que ele procura estar: “Gostamos muito de passear. Também tenho um hobby, do qual não abro mão, que é a pescaria”.

Quando questionado sobre o que falta para o desenvolvimento de nossa cidade, avalia: “É preciso um governante de pulso firme que realmente dê jeito nos inúmeros problemas que Laguna tem. A infraestrutura de nossas ruas é precária. Fora isso também é preciso cuidar com mais atenção da saúde do nosso município. Os pontos turísticos, como o Morro da Glória e os Molhes, hoje com acesso liberado, precisariam de uma melhoria significativa, para que fosse exigido uma cobrança simbólica em seus acessos e que ajudasse na manutenção”.