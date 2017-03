Referência no mercado da Informática em Laguna há mais de 10 anos, Gabriel Remor Marega é um verdadeiro entusiasta quando o assunto é tecnologia. O lagunense chegou a cogitar a possibilidade de ingressar na Engenharia, cursou seis meses de Direito, mas foi na área de manutenção de rede da empresa da Oi, que descobriu sua verdadeira vocação. Após alguns anos dedicados ao segmento, durante um curso em Florianópolis, viu que era chegada a hora de investir em seu próprio negócio: “Sempre fui muito curioso com tudo que diz respeito a informática. O tempo foi passando, comecei despretensiosamente com ajustes de computadores de conhecidos, até realizar cursos profissionalizantes na área”,explica.

Proprietário da Hi-Info, o filho de dona Solange e de “seo” Antônio Carlos aponta o seu maior desafio: “A informática não é algo exato. Não se tem domínio. Ainda que tudo tenha uma lógica, é preciso conhecimento e determinação para chegar ao resultado desejado”, avalia.

Sobre o que mais lhe satisfaz em sua rotina, revela: “O contato com o público e a oportunidade de fazer novos amigos é algo muito prazeroso que meu trabalho me oferece. Fora isso, a área em que atuo é extremamente fascinante. Sou um workaholic assumido”.

Tamanha empatia com o que faz, pode ser exemplificada através da sua demanda diária: “Acordo por volta das 7h30 da manhã, tomo um café reforçado e vou trabalhar. Seja na manutenção, entrega ou na venda de computadores.Fico até a hora que preciso for e por algumas vezes abdico até mesmo dos fins de semana”.

Casado com Karine, pai de Heitor, o trabalho só deixa de ser prioridade quando a família é o foco: “Não abro mão dos meus momentos com minha esposa e meu filho. Somos muito caseiros. Gostamos de curtir programações mais tranquilas, mas não dispensamos a oportunidade de estarmos juntos”.

Para o futuro, Gabriel não vislumbra grandes mudanças, apenas saúde para seguir administrando seu negócio e acompanhar o crescimento do filho: “Sou feliz na profissão que escolhi pra mim. Tenho uma vida confortável e feliz. Quero apenas saúde para seguir educando meu filho e ajudá-lo a ser um homem de bem no futuro”, finaliza.