Quando Gabriel Rodrigues de Sousa deixou Franca (SP)não imaginava as voltas que sua vida daria até chegar ao destino certo. Acompanhado da família, o profissional deixou a terra natal rumo a Florianópolis, após receber uma irrecusável proposta de trabalho: “Quando cheguei, me informaram que a demanda de turistas não estava como era esperado, logo não teriam como me contratar. Os dias foram passando e fui tendo a noção do quando o custo de vida na capital era alto”, recorda o paulista que por intermédio da esposa Luciana, descobriu a existência da terra de Anita: “Ela começou a falar com alguns conhecidos que nos indicaram Laguna. Fiz alguns bicos durante o Carnaval e a receptividade do povo somado a empatia com a cidade facilitaram a nossa decisão em fixar residência”.

Os anos dedicados a atividade de garçom em São Paulo, foram um grande diferencial durante a entrega de currículos e conversa com os proprietários dos estabelecimentos. Entre um dos restaurantes visitados, o Ponto 10, no Mar Grosso, sinalizou o interesse em sua contratação: “Decidi me dedicar com afinco a vaga que conquistei. Sempre usei de todo meu conhecimento, sem abrir mão da simpatia e de muita cordialidade”.

Tamanho esmero o levou ao convite para ocupar o posto de maitre do estabelecimento: “Hoje respondo pela supervisão dos trabalhos desenvolvidos pela equipe e também planejo as rotinas de serviço”, explica.

Quando questionado sobre o maior desafio enfrentado, o pai de Ana Beatriz, Kauã e Thays aponta: “O dia seguinte. Sem dúvida. Ao término do expediente, automaticamente já estou controlando a estrutura do restaurante para a sua reabertura. A responsabilidade é constante”.

Ainda que perca alguns momentos em família, Gabriel garante que o amor pelo que faz supera qualquer obstáculo, até mesmo porque não seria em qualquer lugar que ele encontraria um escritório com vista tão revigorante: “Talvez os nativos não tenham a consciência do quanto as belezas naturais da cidade são encantadoras. Ainda que esteja trabalhando e por tantas vezes com o restaurante lotado, a chance de parar por alguns segundos, contemplar o horizonte e retomar com a lida de serviço é revigorante”, explica.

Para um futuro breve, ele vislumbra férias e descanso merecido: “Assim que terminar a temporada pretendo viajar para São Paulo, rever minha mãe e meus irmãos e definitivamente concluir a minha mudança que até hoje não foi finalizada por completo”.