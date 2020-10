Foi observando o empenho dos pais na administração do próprio negócio, que a lagunense Gabriela Figueiredo da Silva escolheu o que gostaria de fazer pelo resto dos dias: empreender. Proprietária de uma loja de roupas no Mar Grosso, aos 29 anos, a filha de dona Terezinha e de “seo” José Sebastião, recorda as lembranças da infância e adolescência: “Desde que me entendo por gente meus pais já empreendiam. Tiveram lanchonete em Tubarão, e depois, em Laguna. Sempre acompanhei os dois e vivia no trabalho junto com eles. Cresci vivenciando esse universo e acho que o gosto ou aptidão já veio de berço”, explica.

Formada em Design de Moda, a focalizada sempre foi entusiasta no que diz respeito a esse segmento: “Tenho uma paixão por roupas e considero curioso e fantástico todo o processo criativo de uma peça de roupa. No início da adolescência, desenhava minhas próprias roupas e tinha uma costureira que fazia pra mim. Eu amava todo esse processo, acompanhava tudo nos mínimos detalhes. Quando terminei a escola e ingressei na faculdade de Moda foi a realização de um sonho, algo muito prazeroso para mim”.

Antes de administrar seu próprio negócio, Gabriela chegou a passar por outras experiências: “Eu tinha um contato direto com os negócios do meu pai, mas estava longe de ser o ramo pelo qual era apaixonada. Após formada, trabalhei durante um ano e meio em uma fábrica de roupas aqui na cidade. Desenvolvi minha própria coleção para a marca, acompanhei todas as etapas e processos e foi muito gratificante. Em certo momento também ajudava as meninas das lojas a montarem as vitrines, criar ideias diferentes, acompanhar o dia a dia das lojas e as necessidades de cada público. Foi aí que acabei me identificando ainda mais e onde tive a certeza de que pensei nasci pra isso, para ter o contato direto com o consumidor final”.

Atualmente, seu dia a dia é dedicado exclusivamente para loja: “Vivo intensamente para o trabalho o dia todo. Acredito que empreender é isso. A gente está sempre buscando, tendo ideias, indo atrás de novas maneiras e recursos, para estar melhorando a cada dia que passa. Claro que tento sempre que possível tirar um tempinho para mim, para caminhar na praia e conhecer lugares e restaurantes diferentes. Isso recarrega as minhas energias”.

Sobre o que o seu trabalho tem de melhor, a empresária analisa: “Adoro escolher as peças de roupa. E amo ainda mais ver minhas clientes usando as peças, ajudá-las a compor os looks, dar dicas. Sou apaixonada pelo que faço”.

Se o assunto é Laguna, manifesta seu carinho pela cidade e a esperança de dias melhores: “Quando fiz faculdade em outro município senti falta de muitas coisas que só existem aqui. Não troco minha terra por nada. É um paraíso. Acredito que precisamos de mais pessoas que apostem no potencial que temos e que realizem projetos que explorem o nosso turismo o ano inteiro e não somente no verão”.