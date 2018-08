Formada em Administração de Empresas, a bancária Gabriela Valério da Silva concilia a profissão com os cuidados com a filha Alice, de 10 meses. Lagunense, filha de “seo” Valdeci e de dona Eva, a focalizada recorda como começou sua trajetória profissional: “Estudei na Fundação Bradesco e quando me formei fui uma das alunas selecionadas pela escola para trabalhar no banco. Comecei na agência de Criciúma, em 2006 e lá fiquei até 2013, quando consegui a transferência para agência de nossa cidade”.

Com mais de dez anos no setor, ela avalia o que mais lhe satisfaz em seu dia a dia: “Adoro atender os clientes, participar do crescimento das empresas e muitas vezes ter a oportunidade de alguma forma poder contribuir para o desenvolvimento delas. Amo o lugar no qual trabalho e a atividade que desempenho”.

Com uma rotina de serviço intenso, atendendo cerca de 20 clientes por dia, a bancária pontua as características que não podem faltar para quem lida com o público: “Quem atua nessa área precisa ser comunicativa, gostar de atender as pessoas e ser extremamente gentil. Acho que são esses os pré requisitos imprescindíveis”.

Quando não está focada nas atividades no banco, os olhos da profissional se voltam integralmente aos cuidados com a família: “Não dispenso a oportunidade de estar com meu marido e com a minha filha. O que mais gosto de fazer nas horas de folga é brincar com a Alice ou assistir uma série com meu marido, sempre com muita pipoca. Estamos vivendo uma fase maravilhosa em nossas vidas”.

Apaixonada por Laguna, a focalizada avalia o que em seu ponto de vista falta para o tão sonhado desenvolvimento de nossa cidade: “Precisamos de pessoas que se preocupem de verdade em trazer empresas, gerar empregos e assim prosperar. Moramos em um lugar tão lindo, mas que ao meu ver é muito mal administrado”.

Para o futuro, os planos são muitos: “Quero viajar, construir uma linda casa e ter mais um filho. Os objetivos são muitos, mas com saúde, determinação e muito amor, sei que na companhia do meu marido vamos conquistar tudo o que queremos”, finaliza.