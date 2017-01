Nascido em oito de junho de 1937, na Grécia, onde foi sargento das Forças Armadas Gregas e emigrando em 1963 para o Brasil, mais exatamente para São Paulo, Georgios Damianos Andreadis deixou a sua marca aqui na terra de Anita, onde chegou em 1º de junho de 1968. Ainda em São Paulo, Georgios foi convidado por um patrício que tinha loja em Tubarão, para conhecer Laguna, uma cidade com praias e muita história. Pois ele aqui chegou e logo se envolveu com as coisas e lutas da cidade, participando ativamente do Lions Clube, e prosperando cada vez mais com a sua “Casa Moderna”, loja que foi destaque no comércio lagunense. Em companhia da esposa, Adamandia, com quem teve os filhos Damianos, Eugênia, Bárbara e Evandia, foi um dos entusiastas pelo desenvolvimento do turismo, criando eventos e empreendendo com o Apart Hotel Olimpus, na praia do Mar Grosso, administrando-o até a sua morte. Além dos quatro filhos do primeiro casamento, ele também deixou dona Ana Cordeiro, com quem casou em segundas núpcias e o filho Georgios. Faleceu em 10 de novembro de 2010.