Geraldo Apolônio Barzan

Irmandade do Santíssimo Sacramento e de Santo Antônio

Na manhã de hoje, o Irmão Geraldo faleceu.

Convivemos uma vida inteira nos meios que frequentávamos, dentro de um mesmo grupo de amigos e participamos dos mesmos bons momentos de nossa existência aqui na velha Laguna.

Dentre as maiores coisas que ele almejou, uma de destaque especial. foi a de ser um dia o Provedor da “Irmandade’, como já o fora no passado, seu pai Antônio Barzan.

Conseguiu realizar seu sonho e foi reeleito para vários mandatos.

Cumpriu sua missão de dar continuidade a esta confraria peculiar do catolicismo e de todo o povo da Laguna, posto que esta entidade paroquiana funciona viva e atuante desde o dia 13 de junho de 1753, sem interrupção ou descontinuidade nestes 267 anos de sua jornada na sagrada devoção ao SANTÍSSIMO SACRAMENTO e a SANTO ANTONIO DOS ANJOS, o padroeiro da cidade da Laguna.

O irmão Geraldo era um homem de fá sincera e arrebatada.

Soube a todo tempo, manter a unidade da irmandade e o brilho em suas atuações litúrgicas.

Preservou os costumes a as tradições, sem contudo descuidar da atualização dos tempos presentes.

Zelou com notório denodo pelas preciosidades materiais e imateriais , mormente, a beleza incomparável do ritual das Bençãos com o Santíssimo Sacramento, as centenárias trezenas solenes, das procissões imponentes, coloridas e concorridas do Padroeiro pelas vetustas ruas centenárias e a Festa de Corpus Christi, com a beleza dos seus tapetes artesanais, fazendo o Sacramento Santo caminhar pelo meio do povo, buscando-o em sua casas.

Seu trabalho foi divulgar cada vez mais a Irmandade e trazer novos e atuantes membros militantes, por sua atuação empenhada e de bom relacionamento com a paróquia e com os confrades e suas famílias.

Deixa uma saudade imensa e sua presença imponente em sua opa vermelha ainda perdurará em nosso imaginário.

O Eterno Pai, o acolherá com alegria, certamente. (Por Márcio José Rodrigues)