Governador Eduardo Pinho Moreira participa de desfile na Festa do Produto Colonial

O governador Eduardo Pinho Moreira participou, na manhã do domingo, 21, do desfile da tradicional Festa do Produto Colonial de São Martinho, que chega a sua 25ª edição. O evento destaca a produção local, cultiva as tradições alemãs e conta com diversas atrações musicais e gastronômicas, além de muito chopp e danças. “Essa é uma festa importante porque consolida um evento turístico em Santa Catarina. O que impressiona é a participação da população, todos caracterizados. É uma festa muito bonita, uma vitória da população de São Martinho“, declarou o governador.

O prefeito Robson Back destacou a força da Festa, que chega a 25 edições e, neste ano, recebeu mais de 18 mil pessoas nos três dias de celebrações. “Desde 2003, nós fazemos parte do calendário das festas de outubro em Santa Catarina que se encerram hoje. O evento representa uma chance de fortalecer a agricultura familiar, junto do turismo, trazendo mais uma forma de resgatar a nossa cultura”, disse.

Para os agentes locais, a festa também é um marco importante no calendário anual. Simboliza o momento ideal para o aumento na produção. De acordo com Nelci Boing, produtora de geleias, o evento garante exposição e vazão às mercadorias da região. “Essa festa já acontece há anos e é uma oportunidade de mostrar o nosso produto e de vender mais”, afirmou.

Além dos produtores, a festa também agrada os moradores do município do Sul do Estado. Luciane Michels é um exemplo dos residentes que desfila com orgulho desde pequena na Festa do Produto Colonial. A 25ª edição, porém, tem um sabor único: “Para mim é um motivo de orgulho participar dessa festa e agora é ainda mais especial trazer os meus três filhos pequenos. Quero que eles aprendam a cultura alemã desde cedo. É uma emoção muito grande”, comentou.

Depois do desfile, o governador visitou os estandes com os produtos típicos da região.