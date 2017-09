Governo do Estado: Investimentos no sul chegam a 1 bilhão

Leitores do Jornal de Laguna, por e-mail sugeriram que fosse feita uma reportagem, apresentando os números investidos aqui e em todo o Sul Catarinense (compreendidas as ADRs de Araranguá, Braço do Norte, Criciúma, Tubarão e Laguna), pelo Governo do Estado, sempre com apoio do lagunense Eduardo Pinho Moreira.

Só no Pacto por SC, foi contratado um total de R$ 835,8 milhões, dos quais já foram executados nada menos R$ 699,5 milhões e Fundam R$ 127, 3 milhões, dos quais R$14,7 milhões para Laguna.

No total geral, juntando o contratado pelo Pacto SC, mais Fundam, Udesc, arena multiuso, desassoreamentos e o esgoto do Farol de Santa Marta (em projeto), as cifras chegarão a R$ 1 bilhão.

Confira as principais ações (Pacto por SC)

Radar Meteorológico da Região Sul – Araranguá – R$ 4 milhões, Escola Ana Dal Toé – Morro Grande – R$ 8,9 milhões, EEB Timbé do Sul – Timbé do Sul – R$ 7,5 milhões, EEB João Colodel – Turvo – R$ 7,8 milhões, EEB Maria Pessi – Araranguá – R$ 6 milhões, Acesso Secundário – Passo de Tores – R$ 3,2 milhões, Policlínica e equipamentos – Araranguá – R$ 13 milhões, Cedup – Rio Fortuna – R$ 10 milhões, EEB Fridolino Hulse – São Martinho – R$ 3,8 milhões, SC-370 – pavimentação Grão Pará – Urubici – R$ 41,5 milhões, SC-370 – revitalização BR-101 – São Ludgero – R$ 5 milhões, SC-436 – São Martinho – São Luiz – R$ 11,3 milhões, Sistema Esgotamento Sanitário – Braço do Norte – R$ 25,5 milhões, EEB Antônio Colonetti – Içara – R$ 3,3 milhões, Anel Rodoviário – Criciúma – R$ 45 milhões, Via Rápida – Criciúma – R$ 133 milhões, SC-390 – Pedras Grandes – Orleans – R$ 3 milhões, Revitalizações SC-108 3 SC445 – R$ 6,3 milhões, Ampliação da Penitenciária Sul – Criciúma – R$ 5,6 milhões, Case – Criciúma – R$ 13 milhões, Presídio Regional – Criciúma – R$ 21 milhões, Semiaberto da Penitenciária Sul – Criciúma – R$ 9 milhões, Penitenciária Feminina – Criciúma – R$ 21 milhões, Sistemas de Esgotamento Sanitário – Criciúma, Forquilhinha e Lauro Muller – R$ 96 milhões, EEB Ana Gondin – Laguna – R$ 8,5 milhões, EEB Palmira de Miranda – Pescaria Brava – R$ 5,6 milhões, EEB Saul Ulyssea – Laguna – R$ 3,8 milhões, EEM Almirante Lamego (ao alto) – Laguna – R$ 8,5 milhões, Nova escola Bairro Ambrosio – Garopaba – R$ 13,8 milhões, SC-100 – Laguna – Barra do Camacho; acesso ao farol – R$ 45,5 milhões, Sistema de Esgotamento Sanitário – Laguna – R$ 49,8 milhões, Sistema de Esgotamento Sanitário – Garopaba – R$ 17,8 milhões, EEB Campos Verdes – Jaguaruna – R$ 4,4 milhões, EEB Osvaldo Veiga – Capivari de Baixo – R$ 4,3 milhões, EEB Sagrado Coração de Jesus – Tubarão – R$ 3 milhões, Acesso Norte – Tubarão – R$ 63 milhões, SC-390 – Pedras Grandes – Orleans – R$ 8,4 milhões, SC-370 – Gravatal – São Ludgero – R$ 7,2 milhões e Centro de Inovação – Tubarão – R$ 11,2 milhões

Outras obras

Implantação do Campus da Udesc – Laguna – R$ 6,5 milhões, Arena Multiuso – Tubarão – R$ 22,4 (sendo R$ 17 milhões na obra e R$ 5,4 milhões no entorno), Desassoreamento do Rio Carniça – Laguna – R$ 500 mil, Desassoreamento da Barra do Camacho – R$ 500 mil e Sistema de Esgotamento Sanitário – Laguna (Farol de Santa Marta) – R$ 15 milhões (orçado)