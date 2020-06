Aos 38 anos Grasielli Feuser Garcia tem o coração dividido entre a terra de Anita e Espanha. Há 15 anos residindo em Madrid, a focalizada que trabalha em uma empresa de fornecimento energético para Península Ibérica, conta aos leitores do JL um pouco mais sobre as surpresas, delícias e desafios de quem vive longe de sua terra natal.

Filha de Zenaide e do saudoso “Tim”, a lagunense que casou com o espanhol Fernando, recorda como foi sua adaptação em outro país: “Quando cheguei fui muito focada e não quis depender de ninguém e muito menos pedir favor. Desde o início busquei lutar por meus objetivos. Em um lugar totalmente novo para mim, com um novo idioma e uma nova cultura, a única certeza era a de que ou eu me movia ou morreria na praia. Vejo que o imigrante, quando chega em outro país, não importa o motivo pelo qual se muda, ou demonstra que tem algo em especial ou será só mais um em busca de uma vida melhor. Precisei me adaptar a situação e me esforçar. Usei a meu favor a língua portuguesa, nosso fabuloso idioma e por meses distribui inúmeros currículos, trocas de e-mails, entrevistas de trabalho, até conseguir uma primeira oportunidade e chegar em minha atual atividade”.

Em março de 2017, Grasielli passou por um momento delicado. Após um acidente de carro, o forte golpe originou um coágulo entre as vértebras do pescoço, o que fez parar na UTI: “No tempo em que estive internada fiquei refletindo sobre tudo que ainda não tinha feito na vida e sobre minhas prioridades. Mais uma vez usei da minha determinação e comecei com uma mudança em meus hábitos alimentares. Precisava perder 30 kg. Ao procurar uma médica, me aconselhou a reduzir o estômago, o que de pronto descartei. Ela falou que seria impossível emagrecer sem alguma ajuda. Hoje peso 46 kg a menos do que estava na época. Sem remédios, sem intervenção cirúrgica, apenas com a comida certa e exercícios físicos”. As amigas e colegas de trabalho ficaram impressionadas com a mudança de Grasi e sugeriram que contasse um pouco mais de seu dia a dia em uma conta no Instagram: “Assim surgia o @los40sonlosnuevos20_oficial. A ideia do nome surgiu pois meu maior objetivo é estar melhor aos 40 anos do que quando tinha 20. No meu espaço na Internet compartilho várias dicas de beleza, alimentação saudável, moda e viagem, além de motivar os seguidores a buscarem por respostas que muitas vezes estão dentro deles, como foi meu caso. Uso meu exemplo para que todos possam ver que me mudei de forma interna e externa e que não é preciso ser famosa ou milionária. Basta amor próprio e vontade de mudar”.

Para o futuro, os planos da brasileira são inúmeros: “Quero seguir trabalhando para ser uma pessoa melhor a cada dia. Melhor mãe, esposa, filha, irmã, tia, amiga e profissional. Adoro fazer as pessoas felizes, ajudar a todos que posso. No futuro pretendo embarcar em algum projeto humanitário. Também quero fomentar a mobilidade eléctrica. Sou embaixadora aqui na Espanha e creio firmemente que é um dos temas que o mundo estará tratando em pouco tempo como uma das ações para salvar o planeta e para que as futuras gerações possam ter um lugar de qualidade para viver”.

Laguna não poderia ficar de fora da conversa, e a focalizada abre o coração sobre o que sente ao falar e visitar a cidade: “Amo e sinto muita falta. É o lugar mais precioso e perfeito que conheço. É muito triste quando chego para as férias e vejo que os problemas de sempre continuam, como a urbanização, empregos, saúde, educação. Parece que o tempo parou. É preciso um trabalho forte em equipe entre moradores, instituições privadas e governo. Ao meu olhar o desenvolvimento de uma cidade passa por um grande trabalho em equipe. E para dar certo todos devem remar na mesma direção, apresentar ideias, e pensar na cidade, sem pensar em partidos políticos ou benefícios pessoais. No dia que isso possa acontecer Laguna será um dos lugares mais desenvolvidos no mundo. Não é um sonho, é uma realidade que juntos podemos construir”.