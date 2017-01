Em uma primeira etapa, realizada em novembro de 2016, com apoio de Lapa Papelaria e Presentes e Viva Papelaria, ambas de Laguna e de Marielle Livraria e Papelaria, de Tubarão, o JL apresentou o Guia da Escola Lagunense, com dados sobre os estabelecimentos que atuam na terra de Anita. Hoje, voltamos a apresentar o calendário para este ano, relacionando os estabelecimentos de ensino e seus respectivos horários de funcionamento.

Na rede pública municipal, os pais que pretendem realizar a inscrição dos seus filhos nos CEI´s Profª. Laureni Vieira de Souza (Vila Vitória), CEI Irmã Vera (Ponta das Pedras), CEI Pequeno Cisne – CAIC (Portinho), CEI Padre Augustinho (Progresso), CEI Bairro Progresso – Casa do Mar (Esperança) e CEI Pequeno Príncipe (Cabeçuda), devem procurar a sede da Secretaria de Educação, na rua Barão do Rio Branco, no Centro Histórico, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 e das 13 às 19hs.

A Secretaria informa ainda que os pais que pretendem matricular seus filhos nos CEI´s Clube da Alegria (Ribeirão Pequeno), CEI Meu Primeiro Passo (Ponta da Barra), CEI Mickey Mouse (Caputera), CEI Peixinho Dourado (Estreito), CEI Super Amigos (Parobé), CEI Tio Patinhas (Morro Grande) e CEI Pica-Pau Amarelo (Farol) e pré-escolares anexos às seguintes Escolas: EEB Francisco Zezuíno Vieira (Ponta da Barra), EEB José de Souza Guimarães (Figueira), EEB Chiquinha Gomes de Carvalho (Bananal), EEB Marilza Lory de Barros (Bentos), EEB Iracy Virgínea Rodrigues (Barranceira), EEB Nininha Guedes dos Reis (Barbacena), EEB Vereador Jurandir P. dos Santos (Cigana), EEB Custódio Floriano de Córdova (Passagem da Barra) e EEB Comandante Moreira (Campo Verde), farão a matrícula diretamente na Secretaria do CEI e/ou Escola de interesse, a partir do dia 06 de fevereiro.

Na rede estadual, para os que perderam o primeiro período de matrículas, devem se descolar as unidades escolares, que estarão abertas de 01º a 6 de fevereiro, no horário comercial.

Na rede privada, no Colégio Stella Maris, as matrículas podem ser realizadas na sede da escola, das 7h30 às 11h45 e das 13h30 às 17h. No Primeiro Degrau, do Infantil ao 9º Ano, hoje (27), atendimento apenas no período vespertino. A partir de segunda-feira (30), durante todo o dia. Já na Fundação Bradesco, inscrições abertas para Ensino Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos – Ensino a Distância, com mais informações à respeito na secretaria da escola. No Colégio Atitude, até dia 31, as matrículas podem ser realizadas das 14:00 às 18h. A partir de 1º de fevereiro, atendimento em horário comercial.

Escolas Municipais

E.E.B. Armando Calil Bullos

Estrada Geral, S/Nº – Estreito – (48) 36442812

E.E.B. Comandante Moreira

Rua Geral, S/Nº – Campos Verdes – (48) 36470219

E.E.B. Custódio Floriano de Córdova

Rua São Sebastião, Nº 291 – Passagem da Barra – (48) 36476326

EEB. Elizabeth Ulysséa Arantes (CAIC)

Rua Vereador Rui Medeiros – Progresso – (48) 36460885

E.E.B. Iracy Virgínia Rodrigues

Rua Marcelino André, S/Nº – Barranceira – (48) 36442054

E.E.B. José de Souza Guimarães

Rua Geral, S/Nº – Figueira – (48) 999250992

E.E.B. Marilza Lory de Barros

Estrada Geral, S/Nº – Bentos – (48) 36472316

E.E.B. Nininha Guedes dos Reis

Estrada Geral – Barbacena – (48) 984160076

E.E.B. Ver. Jurandir P. dos Santos

Estrada Geral – Cigana – (48) 999428265

E.E.B. Chiquinha Gomes de Carvalho

Estrada Geral – Bananal – (48) 999101707

E.E.B. Francisco Zezuino Vieira

Estrada Geral – Ponta da Barra – (48) 999197207

E.E.B. Agrícola Indio Guimarães

Estrada Geral, Nº 125 – Parobé – (48) 39510025

(48) 998207846

E.E.F. Morro Grande

Estrada Geral – Morro Grande – (48) 999783223

CEI

Centros de Educação Infantil

CEI Professora Laureni Vieira de Souza

Av. Pompilio Pereira Bento, S/Nº – Vila Vitória – (48) 36443828

CEI Irmã Vera

Rua Sete de Setembro, Nº 649 – Ponta das Pedras – (48) 36471673

CEI Pequeno Cisne

Travessa Rui Medeiros, Nº 48 – Portinho – (48) 36460394

CEI Padre Augustinho

Progresso – (48) 36460701

CEI Bairro Progresso Casa do Mar

Esperança – (48) 36473046

CEI Pequeno Príncipe

Estrada Geral, S/Nº – Cabeçuda – (48) 36466301

CEI Clube da Alegria

Ribeirão Pequeno – (48) 36471673

CEI Meu Primeiro Passo

Estrada Geral – Ponta da Barra – (48) 999197207

CEI Mickey Mouse

Rua Estrada Geral da Caputera – Caputera – (48) 36445472

CEI Peixinho Dourado

Estrada Geral, S/Nº – Estreito – (48) 36442812

CEI Super Amigos

Estrada Geral, Nº 125 – Parobé – (48) 39510025

CEI Tio Patinhas

Morro Grande – (48) 999783223

CEI Pica Pau Amarelo

Estrada Geral do Farol de Santa Marta – Farol – (48) 36474193

Escolas Estaduais

EEB. Ana Gondin

Praça Polidoro Santiago, S/Nº – Magalhães – (48) 36477772

EEB. Jerônimo Coelho

Rua Tenente Bessa, Nº 60 – Centro – (48) 36447792

EEB. Almirante Lamego

Rua Celso Ramos, Nº 96 – Centro – (48) 36477799

EEB. Comendador Rocha

Avenida Calistrato Muller Salles, Nº 91 – Progresso – (48) 36440471

EEB. Renato Ramos

Avenida Calistrato Muller Salles, Nº 1983 – Portinho – (48) 36477814

EEB. Cel José Mauricio dos Santos

Rua Fernando Antônio dos Santos, Nº 161 – Caputera – (48)36477784

EEB. Saul Ulysséa

Rua Doutor Paulo Carneiro, Nº 1044 – Cabeçuda – (48) 36441320

EEB. Gregório Manoel de Bem

Estrada Geral, S/N – Ribeirão Pequeno – (48) 39176042

EEB. Farol de Santa Marta

Farol de Santa Marta – (48) 36475128

Ceja de Laguna

(48) 36441314

Escolas Particulares

Colégio Stela Maris

Avenida João Pessoa, Nº 100 – Magalhães – (48) 36460425

APAE – Escola Especial Solar da Ternura

Avenida João Pinho, Nº 785 – Mar Grosso – (48) 36470446

Escola Primeiro Degrau

Rua 13 de Maio – Centro – (48) 36440974

Escola de Educação Básica e Profissional Adélia Cabral Varejão (Fundação Bradesco)

Rua São Pedro, S/Nº – Magalhães – (48) 36440503

Colégio Atitude

Rua Vereador Orlando B. Nunes, 26 – Progresso – (48) 36471810