O Profissional em Destaque desta edição mergulha no universo da Terapia Holística. Através de técnicas e florais, o terapeuta Gustavo Alves da Rocha Neto busca auxiliar na vibração energética dos pacientes.

Carioca de registro, mas lagunense de coração, o focalizado, que é formado em Computação, explica como ingressou nesse ramo: “Minha família sempre teve uma ligação espiritual muito forte. No momento em que encontrei de fato o meu propósito, não tive dúvidas sobre o caminho a seguir”.

Os atendimentos, que podem ser realizados de forma presencial ou on-line, passa por etapas: “No primeiro contato busco fazer um mapeamento e ver a técnica a ser adotada. Utilizo de ferramentas de respiração, meditação, além do uso de florais”.

Quando questionado sobre o maior desafio profissional, o filho de dona Fátima e de “seo” Antônio aponta: “Estar sempre atento a questão energética. Preciso estar bem comigo para poder atender as pessoas. Quando não me sinto forte o suficiente, busco outros colegas para uma troca que me deixe reenergizado”.

Sobre o que mais lhe realiza na atividade que exerce, a oportunidade de ajudar ao próximo é o que há de melhor: “Presenciar a melhora, a evolução dos pacientes, através de depoimentos e resultados em si é muito prazeroso. Atinjo o meu propósito”.

Dono de uma rotina a qual não dispensa a meditação e yoga, nas horas de folga, Gustavo procura se dedicar aos seus hobbies prediletos: “Gosto de esporte, correr, praticar yoga e outras atividades que me proporcionem um contato direto com a natureza”.