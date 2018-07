“O esporte tem o poder de mudar o mundo”. É inspirado na frase de Nelson Mandela, que o professor de Educação Física do Colégio Stella Maris, Gustavo Martins Fernandes elabora e ministra suas aulas.

Com 11 anos de carreira, o filho de “seo” Lourenço e de dona Maria Serafina explica aos leitores como tudo começou: “Sempre gostei de praticar esportes, amava participar das aulas de Educação Física. Meu pai tinha um time de futsal e me recordo que aos 11 anos já o acompanhava para assistir aos jogos. Quando ingressei na Universidade, tive a certeza de que era isso mesmo que queria para minha vida”.

Casado com Giovana, pai de Enzo, de cinco anos, o professor aponta as características que não podem faltar para quem atua na área: “Amor pelo que faz, dedicação, compromisso, responsabilidade e determinação”.

Sobre o maior desafio da profissão, avalia: “Estamos vivendo o ápice da influência tecnológica. O mundo digital está tomando conta de nossos jovens e das crianças. Vejo que temos um papel muito importante na vida deles, incentivando a prática da atividade física”.

Conciliando sua rotina entre as aulas, a escolinha de futebol do Colégio e a arbitragem nas horas vagas, Gustavo se mostra realizado com o que faz e com a oportunidade de lidar de perto com o universo infantil: “É maravilhoso trabalhar com as crianças, explorando de forma lúdica os exercícios de equilíbrio, coordenação motora, lateralidade e agilidade, tudo isso através das brincadeiras. Amo o que faço, gosto muito de dar aula e estou satisfeito com a oportunidade de trabalhar em um colégio que dá respaldo aos professores, em um ambiente agradável e uma equipe diretiva muito eficiente”.