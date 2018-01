Hangar Summer Festival fez entrega de alimentos

Esta semana foram entregues a entidades de nossa cidade, alimentos arrecadados com os ingressos solidários do Hangar Summer Festival, que aconteceu, com sucesso, dias 28, 29 e 30 de dezembro, na Praça Seival, no Mar Grosso.

O ingresso solidário deu desconto no valor inteiro para os três eventos e que em troca, garantiu 1kg de alimento não perecível, aliás prática de todas as promoções da conhecida organização, já tendo distribuído para mais de 30 entidades. Em Laguna, agora, os alimentos arrecadados foram entregues para a Fundação Hermon, Asilo Santa Isabel, APAE, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Centro de Educação Infantil Pequeno Cisne (do Caic), Casa Lar Ana Antonina Antônio e CEI Professora Laureni Vieira de Souza (Vila Vitória).