Happy Hour 10/2

GUIA DO CINEMA – Os filmes mais aguardados de 2017 1ºsemestre

Quem não gosta de assistir a um bom filme? E este ano, assim como já fiz algumas vezes em anos anteriores, resolvi trazer uma lista com alguns dos filmes mais esperados e que, provavelmente, farão grande sucesso. A lista de bons filmes é grande, mas resolvi resumir tudo escolhendo aqueles que tem maior potencial para virar um blockbuster, arrecadar muito dinheiro e fazer sucesso com a crítica. Marque as datas em sua agenda, separe o dinheiro da pipoca, convide os amigos e se prepare para ótimos filmes.

Logan – 02/03



Esse filme promete ser duca! Logan, vulgo Wolverine, está velho e carcomido, com seus poderes enfraquecidos mas tem que lutar com uma pá de mercenários enquanto cuida do Xavier mais carcomido ainda e uma menina que tem os mesmos poderes que ele. Filme com muita ação e censura de 18 anos. Tudo que os fãs queriam!

Power Rangers – 23/03



Depois de tanto tempo, os Power Rangers voltam a ter um filme. Esse promete reviver tudo que teve de melhor na série clássica: Zordon, Alpha, Rita, Megazords e tudo mais. Tomara que seja bom!

Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell – 30/03



Uma adaptação de um mangá super famoso no mundo nerd, contando com a belíssima Scarlett Johansson no papel principal. Ficção Científica e futurista com ação das boas!

Velozes & Furiosos 8 – 13/04



Vai ter carro voando por aí, sim! E vai ter muita ação e doses de humor em mais um filme da franquia. Com Vin Diesel e Charlize Theron fazendo um par romântico e ela, botando minhocas na cabeça do coitado, fazendo ele se voltar contra a família. Homem apaixonado faz qualquer coisa, né?

Guardiões da Galáxia Vol.2 – 27/04



Se o primeiro já foi sensacional, esse promete seguir a mesma linha e ser ainda melhor. Vai ter muita ação no meio do espaço e bastante humor. E vai ter a fofura do Baby Groot!

Alien: Covenant – 11/05



38 anos após Alien, o 8º Passageiro, Ridley Scott chega com o mais novo longa da franquia, que segue os eventos vistos em Prometheus. O filme promete muito suspense e terror!

Mulher Maravilha – 01/06



Finalmente vamos poder ver mais da mulher maravilha chutando bundas por aí! Depois de roubar a cena em Batman vs Superman, agora é a vez dela ter seu filme.

Meu Malvado Favorito 3 – 29/06



Gru, as meninas e os Minions voltam para mais uma aventura. Dessa vez eles vão ajudar o governo a derrotar um vilão com estilo bem ultrapassado. É garantia de boas risadas.