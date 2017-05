Happy Hour 12/5 oi

5 frases das nossas mães que nos ensinaram importantes lições de sucesso pessoal e profissional

Nossas mãezinhas são verdadeiros receptáculos da mais pura e profunda sabedoria do universo e, durante nossa vida, elas nos presenteiam comas mais belas mensagens e lições. No entanto, na grande maioria das vezes, não conseguimos captar toda a profundidade que estas palavras representam. Não enxergamos as entrelinhas. Não vamos além daquele limiar. Por isso, perdemos as mais importantes lições de nossas vidas. Mas, este que vos escreve, através de uma iluminação quase que messiânica, conseguiu extrair de inocentes e banais frases, as mais voluptuosas lições, que podem ser aplicadas de forma a aprimorar nossos sucessos na vida pessoal e profissional. Atente-se às próximas linhas, assimile, aplique e, principalmente, agradeça depois sua mãe por estes ensinamentos!

1 – Você não é todo mundo.

– Mas, mãe, todo mundo vai na festa.

– Não interessa. Você não é todo mundo!

Com certeza já ouviu essa frase, né? E sabe também quando dizem: Tá ruim pra todo mundo. Essa crise pego todo mundo. Todo mundo tá na pindaíba. Todo mundo tá sem emprego. Todo mundo tá só rezando e esperando, não há mais nada a ser feitor. Então… lembre-se que você não é todo mundo! Se tá ruim pra todo mundo, estude, trabalhe, empreenda. Faça ficar bom pra você. Ouve tua mãe, criatura! Não seja igual a todo mundo. Não seja mais um esperando a solução dos problemas vir do céu. Aliás, como diz uma música do Gabriel, o Pensador: Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta!

2 – Tá pensando que dinheiro dá em árvore?

Não dá pra plantar dinheiro. Por enquanto, uma das maneiras mais fácil de obter a famigerada verdinha é trabalhando. Então, siga o conselho da sua mãe e trabalhe bastante para ter o seu merecido dinheiro. Mas, mais que isso, tenha planejamento para preservar este dinheiro.

Já que gastar dinheiro é muito mais fácil do que ganhá-lo, você precisa criar métodos que ajudem a dificultar esse escoamento de recursos. E pra fechar esse ‘’vazamento’’ na sua carteira é preciso ter controle do que entra e do que sai. Seus gastos fixos e variáveis. Hoje existem várias ferramentas e aplicativos pra celulares que fazem isso. Eu uso o Mobills, que tem versão para o celular e no site, podendo controlar tudo de várias formas. Tem versão free e paga com mais recursos. Aconselho que você comece a controlar seus gastos e passe a fazer uma gestão eficiente do seu dinheiro, afinal, como sua mãe já disse, ele não dá em árvore!

3 – Se continuar chorando, aí sim vou te dar um bom motivo pra chorar

Sabe quando você quer fazer uma manha e sua mãe diz essa frase e num instante você magicamente engole o choro porque sabe que não vai adiantar ficar se fazendo de vítima? Então… mais um ensinamento da sua mãe para a sua vida e carreira.

Vamos falhar. Simples assim. Isso faz parte das nossas vidas. Mas ficar choramingando não vai adiantar nada. O fracasso serve como aprendizado. Mas isso só acontece se você para pra analisar a situação e entender o que aconteceu e como pode melhorar. E isso só é possível quando você não está perdendo tempo se debulhando em lágrimas. Então, engole esse choro e comece a entender o que aconteceu e o que pode ser feito para corrigir este erro ou para que ele nunca mais aconteça!

4 – Quando tiver minha idade você vai entender

Resumindo: Experiência. Isso faz uma baita diferença em nossas vidas! Quando somos crianças enxergamos o mundo de outro jeito. Tudo parece mais fácil e simples. Sem malícia, sem dificuldades. Nosso Toddynho está sempre geladinho. Mas quando crescemos as coisas mudam e, realmente, só quando crescemos e passamos por certas situações começamos a entender.

Não se sinta mal por não entender certas coisas ainda. Talvez você ainda não tenha passado por determinadas situações que vão te fazer entender. Mas também, é possível entender o que vai acontecer, mesmo antes de vivenciar. Isso é possível através da leitura e do contato com pessoas que já passaram por isso. A leitura e o contato com outras pessoas e culturas também servem como um bom ‘’boost’’ na sua experiência de vida.

5 – Não fez mais que sua obrigação

Sabe quando você fala: Eu sou um cara honesto, sempre ajudo os outros, tô sempre tentando fazer o meu melhor e etc? Como sua mãe diria na hora que você mostrou aquela nota boa na prova: Você não fez mais que sua obrigação!

Quando eu aprendi que era minha obrigação ser um ótimo aluno já que eu só vivia pra isso, eu nunca mais tirei notas baixas. Então, quando a gente aprende que é nossa obrigação fazer o bem, ser honesto, estar sempre em constante aprimoramento, aí tudo se torna mais fácil e natural e, assim, passamos a ser pessoas melhores. Então siga os conselhos de sua mãe e evolua sempre! Você não está fazendo nada além de sua obrigação!