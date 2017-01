Happy Hour 13/2

Um conselho para 2017: Agradeça mais!

Nesta última Quarta-feira (11), foi comemorado o Dia Internacional do Obrigado. Sim, isso mesmo. Um dia onde o mundo todo diz obrigado, seja lá pelo que for e pra quem for. Ninguém sabe ao certo como a data surgiu, mas se sabe que começou a aparecer em alguns lugares a partir de 2011 e em 2014 uma campanha lançada pelos empresários Geoff Kirkwood e Charles Alder com o apoio do Conselho Municipal de Brisbane, na Australia, acabou por espalhar a campanha mundialmente, tomando as redes sociais. Ainda que a data comemorativa não seja muito conhecida, o que ela traz consigo é que deve ser o nosso foco. Que esta seja apenas mais uma data para lembrar de algo que devemos fazer todos os dias: agradecer!

Um obrigado tem um poder incrível. Pode parecer tão simplório que as vezes nem damos tanto valor. Saímos sem agradecer por um atendimento, uma ajuda, uma segurada na porta do elevador. Atitudes simples, como um obrigado, mas que fazem toda a diferença no nosso dia a dia.

Ainda que a gente não queira ou não precise daquilo que foi feito, é de bom grado retribuir com um agradecimento. Aqui sim vale aquela máxima de que ‘’o importante é a intenção’’.

O próprio significado da palavra, que veio do latim obligare, “ligar por todos os lados, ligar moralmente”, expressa o reconhecimento de uma dívida entre quem recebe um favor ou gentileza e quem o faz. Ambos, dessa forma, ligados, atados, presos por um laço moral. A frase completa seria “fico-lhe obrigado”, ou seja, “fico lhe devendo essa”.

Se você não está em um trabalho que costuma lidar com o público, experimente perguntar para um amigo (a) que trabalha atendendo um grande número de pessoas qual a sensação de receber um obrigado, daqueles com entusiasmo. Um sincero agradecimento, acompanhado daquele aperto de mão, olhando nos olhos, é um excelente pagamento. Principalmente agora em tempos de crise onde ninguém tem tanto dinheiro assim. Nestas épocas, melhor que o ‘’Deus lhe pague’’, é aquele ‘’muito obrigado’’.

Jean de La Bruyere dizia: Não há exagero mais belo que a gratidão. Se uma pessoa viver te pedindo coisas ou fazendo perguntas toda hora, você vai achar aquela pessoa um verdadeiro chute nas bolas. Mas se essa pessoa te agradecer sempre por tudo que você faz por ela, provavelmente vai ganhar todo o seu carinho, não é?

De todos os clichês que existem, talvez esse seja o que menos cansa e um dos mais interessantes para se colocar em prática. Agradecer sempre, por tudo, nunca será um fardo.

Faça o teste. Todo dia, ao se levantar ou antes de dormir, agradeça por algo, alguém ou alguma situação que viveu. Tente sempre buscar algo diferente pra agradecer e sinta toda a energia positiva fluir. Logo você vai perceber que ser um reclamão ou um positivista é questão de escolha. Você pode escolher reclamar de tudo e achar algo pra falar mal, ou pode focar no que foi bom e agradecer por isso. Por mais que tudo esteja desmoronando a sua volta, sempre vai haver algo positivo para focar e agradecer. E quando você passar a ter atitudes mais positivas, tudo vai melhorar. Pode acreditar!

Se você é religioso, isso se chama fé. Se não é, isso se chama pensamento positivo. Não importa como é chamado, o que importa é ter atitudes que proliferem estas boas energias. Isso pode começar com aquele simples obrigado no segurar da porta e, assim, se espalhar pelo seu dia a dia, fazendo você agradecer por tudo que tem.

Que este dia internacional do obrigado seja o seu primeiro dia de uma vida com mais agradecimento, mais energia positiva e cada vez mais feliz!