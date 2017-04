Happy Hour 21/4

Um ícone do jornalismo acabou: o site Ego

Uma notícia triste. O site de fofocas assuntos diversos, o Ego, da Globo.com, será descontinuado. Não haverá mais uma área dedicada especialmente à vida dos artistas, suas aventuras diárias, as contendas e richas. As notícias mais importantes agora farão parte do portal Gshow. O que significa que matérias importantes como as que vemos abaixo deixarão de ter o merecido destaque. E agora, como ficamos? Este é um dos dias mais tristes do jornalismo brasileiro!