Happy Hour 23/12

As melhores zoeiras para este Natal

Já que o natal e o fim do ano estão chegando, vamos deixar a seriedade de lado e pensar um pouco nas brincadeiras e zoações que podemos fazer nesta data. E pra enriquecer ainda mais o espírito sacana do brasileiro, fui em sites da gringa buscar algumas brincadeiras pra você fazer. As famigeradas ‘’avacalhações’’ fazem parte das festividades natalinas. E se, por ventura, você não está muito inspirado pra fazer alguma zoação com seu amigo secreto ou quem você for presentear, esta matéria está aqui pra resolver seus problemas! Delicie-se! E já aviso que não me responsabilizo pelos petelecos, xingões ou represálias que você venha a sofrer caso resolva fazer uma dessas zoeiras neste Natal. Mas, se for fazer, não esqueça de documentar e jogar na internet pra gente se divertir! Pode até mandar pra mim, no meu email, que posto na minha página do Facebook.

Embrulhe uma casa pra presente

Pode ser sua casa, dos seus pais ou alguém que você ame muito. Compre o máximo de papel que puder e embrulhe a casa inteira, como se fosse um presente, até o telhado! Essa é nivel hardcore!

Presente molhadinho

Encha uma vasilha de água (até a metade). Depois embrulhe como um presente. Coloque na parte de baixo o laço e tudo mais. Quando a vítima for pegar, vai pensar que está ao contrário e vai virar a ‘’caixa’’ derramando tudo. Mas cuidado pra não virar nem mexer muito o pacote e estragar a surpresa.

Presente molhadinho, O Retorno

Encha um balão com água, coloque dentro de uma caixinha e tampe-a prendendo a boca do balão. Quando a pessoa abrir vai espirrar água para tudo quanto é lado!

Nem tudo é o que parece

Sabe aquele presente que a pessoa mais quer? Então. Pegue a caixa daquilo e coloque dentro outra coisa que não serve pra nada. Um exemplo: Seu filho quer o novo videogame que está no mercado? Embrulhe a caixa, veja a empolgação ao ver a embalagem daquilo que ele tanto desejava e a tristeza ao saber que o que ele queria não está lá dentro! Depois, é claro, seja bonzinho e dê o presente verdadeiro. Não seja tão maligno.

Inesquecível de tão ruim

Presenteie as crianças com aqueles presentes horríveis, que elas não gostam e nunca usariam, como uma banana, uma batata, uma máquina de escrever ou uma camiseta horrível. Uma das pegadinhas mais clássicas e divertidas!

Bem protegido

Faça um embrulho e coloque presilhas plásticas pra deixar tudo bem protegido. Afinal, segurança é tudo, não é?

Uva passa

Quer estragar com o Natal de todo mundo? Ponha Uva Passa em tudo. No arroz, na farofa, até na decoração. Essa é a pior avacalhação que você pode fazer! Para um feliz natal, esqueça a uva passa!