Happy Hour 24/17

Quatro dicas que eu queria ter recebido quando era calouro

O carnaval já passou, provavelmente você já teve o trote e agora finalmente vai começar a estudar de verdade, não é? Também já conheceu seu campus, alguns veteranos, professores e colegas, certo? Conhecer o ambiente e o pessoal que faz parte dele é o básico ao entrar na faculdade. Essas são as dicas iniciais para qualquer calouro, mas provavelmente você já sabe disso.

Quero te dar algumas dicas mais “especiais” que muitas vezes a gente só se dá conta no final do curso ou depois de formado. Então vamos direto para o que interessa, afinal, você precisa estudar, né calouro!?

1 – Network. É pra isso que serve a faculdade

Tá, estou dando uma exagerada. A faculdade serve pra você aprender e se tornar apto para aquela profissão. Mas, em alguns casos, o principal mesmo é o network. Levando em conta que todos os seus colegas vão aprender as mesmas matérias da mesma forma que você, então um grande diferencial vai ser o que você conseguir criar de conexão com outras pessoas.

Por isso converse com os colegas, professores e funcionários, não seja introvertido, estude, vá na biblioteca, seminários e até no bar! Aliás, do bar já surgiram muitas ideias inovadoras e parcerias de sucesso, posso garantir!

Quando você terminar a faculdade e buscar o seu lugar no mercado de trabalho, estas conexões serão extremamente úteis. Então, se você é meio fechado, sugiro tentar mudar isso. Leia livros, faça cursos e saia do seu casulo.

Hoje vejo que eu poderia ter criado um network maior, me exposto mais, mostrado minhas habilidades e aproveitado mais este espaço multicultural da faculdade. Então, não faça como eu. Não tenha medo!

2 – Seja o melhor que pode ser

Agora vem aquela parte que seus pais vão adorar ler. Cara, se você está na faculdade, seja o melhor que pode ser. Estude, aprenda, faça as atividades, busque mais, vá em tudo que a faculdade oferecer. Sai dessa de ficar indo só pro bar, paquerar e levar tudo “nas coxas” até o diploma sair.

Você pode aproveitar tudo isso, mas saiba a hora de fazer. Não tenha vergonha de ser um bom aluno. Lembre-se que ser chamado de CDF porque você tira notas boas não é nenhum demérito. Coitado de quem é tão medíocre que precisa diminuir aquele que estuda e mostra o seu melhor.

Também não exagere e se torne aquele CDF chato, que só quer estudar e não consegue relaxar de vez em quando. Saiba dosar. Estude bastante, mas claro, aproveite o ambiente de faculdade, que vai te proporcionar muita coisa legal fora da aula.

3 – Faça intercâmbio

As melhores oportunidades de intercâmbio acontecem quando estamos na faculdade. Então comece a se planejar, veja os programas que sua faculdade oferece e se não tem muitas opções, procure na internet.Têm vários sites e até programas do governo pra isso.

Eu dei mole e não aproveitei na minha época. Me arrependo amargamente de não ter tentado achar alguma oportunidade. E depois que você se forma, o leque de opções se fecha. As opções boas e baratas são para aqueles que estão na faculdade.

4 – A faculdade não termina quando acaba

Mesmo depois de formado, continue fazendo parte da vida acadêmica da sua faculdade. Vá nas palestras, cursos e eventos promovidos. Visite seus antigos professores e, se possível, conhece os novos alunos. Nunca perca a oportunidade de passar seu conhecimento adiante. Isso não é para “se aparecer”, mas uma forma de ajudar outras pessoas através do seu conhecimento. A não ser que você não tenha nada a acrescentar pra ninguém. Aí fique calado!

Mas se você aproveitou sua faculdade, estudou, foi um bom aluno, conhece sobre a vida acadêmica e gosta deste ambiente, continue mantendo os laços com sua faculdade. Aproveite pra emendar um curso de extensão, uma pós ou um MBA. Se formar em uma graduação é apenas o primeiro passo de uma vida acadêmica que pode ser muito proveitosa!