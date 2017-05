Happy Hour 26/5

As semelhanças entre vestibulandos e detentos

Está curioso por conta do título, né? Mas fique sabendo que estes serem de mundos distintos tem sim coisas em comum. Uma delas, por exemplo, é que no dia 24 de maio, esta quarta que passou, foi comemorado o dia do detento e também o dia do vestibulando. Mas se você ainda não se deu conta, existem muitas outras coisas que assemelham os coitados que prestam vestibular aos apenados. Se liga:

Se alimentam mal, não dormem direito e adquirem vícios

A vida de um estudante que pretende entrar na universidade passa por grandes mudanças. A privação do sono passa a ser comum, a má alimentação se torna rotineira e, para se manter acordado e produtivo, é normal a utilização de substâncias ilícitas como o café, energético ou até mesmo o pó de guaraná!

Uma vez neste mundo o retorno à normalidade é quase impossível. Assim como no cárcere, é comum uma grande perda ou ganho de peso, devido a má alimentação. O pobre vestibulando também passa a ficar doente com mais facilidade e acaba perdendo toda a sua empolgação.

Neste momento é essencial o apoio de familiares e amigos. O parceiro(a) deve entender que será cada vez mais difícil saidinhas e baladas e, portanto, se fará necessário a criação de programas caseiros como Netflix, pipoca, cerveja ou chocolate quente, além de muito carinho. Tudo para que este período se torne menos conturbado e penoso.

Se afundam em dívidas contraídas no período do cárcere

Fica então o exemplo desta menina se você, como a maioria dos vestibulandos, concurseiros e afins, também se viu afundado em dívidas. Enquanto na prisão um detento precisa comprar roupas, comida, drogas ou pagar para ter outros benefícios, na vida de um estudante é preciso pagar por livros, cursinhos e, muitas vezes, também outros benefícios não tão lícitos. Assim como acontece com detentos, acaba ficando para a família a obrigação de pagar para manter os benefícios dos vestibulandos. Alguns menos afortunados são obrigados a pedir dinheiro emprestado para parentes e amigos. No fim, ser vestibulando pode acabar custando caro.

Quando uma pessoa adquire o status de vestibulando os amigos e a família sabem que ele entrará em reclusão. Dificilmente verá a luz do sol, perderá a noção do dia e da noite. O preso, digo, o vestibulando passa a conviver apenas com aqueles mais próximos do seu cárcere e outros com o mesmo status que ele. Só resta aos amigos e familiares rezar para que ele saia dessa o mais rápido possível.

Sofrem para voltar para a vida em sociedade

Mesmo depois de passarem por essa fase de privação, os vestibulandos continuam sofrendo para voltar para a vida normal. Se o vestibulando não conseguir a sonhada vaga em uma universidade o retorno fica ainda mais complicado, sendo comum as recaídas e a volta para esse mundo de estudos 24h por dia.