Happy Hour 3/2

O Facebook faz aniversário, mas nós ganhamos o presente

Amanhã (4) é aniversário da nossa rede social mais querida e amada, aquela que não sabemos mais viver sem: O Facebook! Em 4 de fevereiro de 2004, Mark Zuckerberg o lançava oficialmente. O ‘’Face’’ virou um sucesso, se espalhou pelo mundo todo e hoje é uma grande ferramenta de mídia, movimentando muito dinheiro com seus anúncios e se tornando importante ferramenta de marketing, como já vimos aqui em matérias anteriores. Mas hoje, nada de falar de coisa séria. Não vou explicar como aumentar a lucratividade da sua página ou dar dicas para ter seu negócio nesta famigerada rede social. Isso fica para o meu artigo no Linkedin (que está no link no rodapé da página). Hoje vamos celebrar o humor e a zoeira, traço marcante no nosso amado Facebook! E um dos melhores presentes que ele poderia nos dar!

Facebook é terreno fértil para empreendedores

Seus parentes estão lá. Cuidado!

Facebook tem zoeirinhos por toda a parte!

Facebook é lugar de gente meio estranha, né?

www.ideiaquecontagia.com.br // www.facebook.com/ideiaquecontagia // br.linkedin.com/in/guisantospp